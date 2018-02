Parc national de la Jacques-Cartier - Le Festival hors-piste est annulé

La députée de Gatineau, ministre de la Justice et ministre responsable de la région de l'Outaouais, Mme Stéphanie Vallée, au nom de la ministre du Tourisme, ministre responsable de la région de la Mauricie, Mme Julie Boulet, invite les représentants...

Les indicateurs positifs concordent avec les prévisions de croissance des voyages à l'étranger aux alentours des célébrations du Nouvel An chinois, l'une des périodes de vacances les plus importantes pour les Chinois. Selon les résultats les plus...