Pris dans la glace depuis décembre, 24 Marines américains viennent prêter main forte à Mission Bon Accueil







MONTRÉAL, 23 févr. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ce n'est pas une surprise que le froid intense que nous avons connu dans la Métropole cet hiver a été particulièrement difficile pour les sans-abri et les plus démunis de Montréal. Mais cette température extrême a aussi fait d'autres victimes inhabituelles. En effet, le USS Little Rock, un navire de guerre américain, est bloqué dans Port de Montréal à cause de la formation précoce des glaces sur la voie maritime du Saint-Laurent. Initialement en route pour se rendre en Floride via Halifax, le USS Little Rock est arrêté à Montréal jusqu'à la fin mars. Voyant la situation, l'équipage a décidé de retrousser ses manches et d'offrir son aide bénévole à Mission Bon Accueil pour contribuer au mieux-être de ceux qui vivent dans la précarité. Ils viendront ainsi faire du tri de nourriture et servir les clients au Marché Bon Accueil.



«?Nous sommes très heureux d'accueillir ces Marines qui ont décidé de faire contre mauvaise fortune, bon coeur. Leur aide précieuse sera très appréciée?!,?» souligne Sam Watts, président-directeur général de Mission Bon Accueil. Afin de venir en aide aux plus démunis de Montréal, l'organisme doit compter sur 96 042 heures de bénévolat annuellement.

QUOI : Possibilité de prendre des images et de rencontrer les militaires QUAND : Vendredi 23 février à 11 h QUI : Nancy Dossous Conseillère, relations avec les donateurs chez Mission Bon Accueil 24 membres de la marine américaine OÙ : 4755 A, rue Acorn, porte D à Montréal

