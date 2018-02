Budget fédéral : les promesses brisées placent Ottawa dans une situation délicate







MONTRÉAL, le 23 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Le gouvernement fédéral actuel a systématiquement trahi ses promesses fiscales depuis son arrivée au pouvoir, et le ministre des Finances devra dorénavant faire preuve d'une grande prudence, par l'IEDM en marge du budget fédéral qui sera dévoilé mardi prochain.

« Ottawa n'a plus de marge de manoeuvre et doit maintenant s'en créer une afin de pouvoir réagir au contexte économique. Comme le gouvernement n'a pas respecté ses engagements, avec de fortes augmentations des dépenses et des déficits, le ministre des Finances se retrouve dans une position délicate », explique Mathieu Bédard, économiste à l'IEDM.

Promesses électorales Plus récent énoncé économique Déficit maximum de 10 milliards $ en 2016-

2017 et 2017-2018 Respectivement 17,8 milliards et 19,9 milliards $ Retour à l'équilibre budgétaire en 2019-

2020 Déficit de 17,3 milliards $ en 2019-2020 et aucun

retour à l'équilibre budgétaire n'est prévu Le ratio de la dette sur le PIB sera réduit à

27 % en 2019-2020 Le gouvernement prévoit maintenant un ratio

de 29,9 % en 2019-2020

«?Non seulement aucune cible n'a été atteinte jusqu'ici, mais même si les déficits s'avéraient moindres que ce qui avait été annoncé dans l'énoncé économique de l'automne, on va demeurer loin de tous les objectifs?», souligne Mathieu Bédard. «?Le gouvernement prévoit d'ailleurs que les frais de la dette publique seront en hausse constante au cours des prochaines années.?»

En outre, plusieurs facteurs vont peser sur l'économie canadienne dans les mois et années à venir. C'est le cas notamment de la réforme fiscale aux États-Unis, qui a fait passer le taux d'imposition des entreprises de 35 % à 21 % et qui menace directement la compétitivité du Canada.

«?Les négociations entourant l'ALÉNA - qui créent beaucoup d'incertitude - ainsi que la réforme fiscale américaine pourraient faire très mal à l'économie canadienne. Déjà, des entreprises redirigent une partie de leurs investissements au sud de la frontière, nous sommes de moins en moins concurrentiels avec les Américains?», explique Mathieu Bédard.

«?En raison du contexte actuel, alors que plusieurs risques planent sur l'économie canadienne, le ministre des Finances se doit d'être très prudent. Ce serait irresponsable d'annoncer de nouvelles dépenses, il doit plutôt s'attaquer au déficit et faire du respect de ses engagements une priorité, en plus de prendre sans délai des mesures pour assurer la compétitivité de notre régime fiscal?», soutient Michel Kelly-Gagnon, président et directeur général de l'IEDM.

