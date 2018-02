Interstate Hotels & Resorts nomme Rogier Hurkmans vice-président régional aux opérations en Europe continentale







ARLINGTON, Virginie et LONDRES, 23 février 2018 /PRNewswire/ -- Interstate Hotels & Resorts, une des principales sociétés de gestion hôtelière pour des hôtels et des complexes hôteliers indépendants et de marques franchisées, a annoncé la nomination de Rogier Hurkmans au poste de vice-président régional aux opérations pour l'Europe continentale. Sous la responsabilité de Ken McLaren, vice-président directeur aux opérations internationales de Interstate, Hurkmans contribuera à la construction de la plateforme opérationnelle régionale multilingue de la société, assurera l'excellence opérationnelle et atteindra une rentabilité optimale pour les établissements gérés par la société.

« Nous sommes ravis que Rogier Hurkmans ait rejoint notre équipe aux opérations exécutives en Europe continentale alors que nous poursuivons l'amélioration de nos ressources hors établissements dans la région », a déclaré McLaren. « Rogier va renforcer notre équipe dans notre effort de croissance tout en établissant des partenariats à long terme avec nos groupes de propriétaires. De même, la richesse de son expérience à encourager la progression des indicateurs de qualité et à atteindre des résultats optimaux dans l'hôtellerie sera une partie intégrante de notre plateforme en Europe continentale. »

Hurkmans rejoint Interstate avec plus de 30 années d'expérience dans l'hôtellerie. Au cours de l'exercice de son rôle le plus récent en tant que directeur général de groupe avec Wyndham Dubai Marina et TRYP par Wyndham Dubai, Hurkmans a établi et mis en oeuvre avec succès une organisation en grappe, stimulé les ventes et la gestion des revenus tout en supervisant les opérations quotidiennes. En tant que directeur général d'établissements prestigieux tels que l'hôtel Steigenberger à Berlin et le Crowne Plaza Bruxelles - Le Palace, Hurkmans jouit d'excellents états de services, notamment sur la croissance des parts de marché, le repositionnement d'établissements et une reconnaissance grandissante pour une qualité et une satisfaction client exceptionnelles. Hurkmans apporte également à son nouveau rôle un multilinguisme fort avec une excellente maîtrise de l'anglais, du néerlandais et de l'allemand ainsi qu'une bonne connaissance du français.

Un des principaux acteurs mondiaux de la gestion d'hôtel par un tiers, la société Interstate Hotels & Resorts et l'étendue de son expérience dans tous les secteurs de l'hébergement et de tous types de biens stimule les résultats dans chacun des hôtels qu'elle gère à travers le monde.

