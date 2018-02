YOUTH - Grand vainqueur de la 2ème cérémonie des prix « Asian Brilliant Stars » à Berlin







BERLIN, 23 février 2018 /PRNewswire/ -- Les vainqueurs de la deuxième cérémonie des prix « Asian Brilliant Stars » ont été annoncés le 21 février à Berlin. YOUTH, le tout dernier film du réalisateur chinois Feng Xiaogang, est le grand gagnant de cette cérémonie de remise des prix.

Projeté au cours des présentations spéciales du Festival international du film de Toronto de 2017, le film de Feng Xiaogang YOUTH était en tête du box-office en Chine au mois de décembre avec plus de 157 millions d'USD (un milliard de yuans), dépassant le film d'animation de Pixar, COCO. « Feng utilise un savoir-faire traditionnel pour peindre une vaste fresque historique faite de bouleversements humains profonds qui sont le reflet des vices et des vertus du peuple chinois » (Variety). YOUTH a reçu trois des 2ème récompenses « Asian Brilliant Stars » à Berlin : le prix spécial du jury a été décerné à Feng Xiaogang, le prix du meilleur scénario à Yan Geling, et le prix du nouveau talent d'Asie pour Zhong Chuxi, l'actrice principale du film.

Le prix du meilleur réalisateur est allé à Samuel Maoz pour son dernier film FOXTROT. Le film a obtenu le Lion d'Argent du grand jury au 74ème festival international du film de Venise et sera la sélection israélienne dans la catégorie de meilleur film en langue étrangère pour les Oscars 2018.

Chutimon Chuengcharoensukying a remporté le prix de la meilleure actrice pour son rôle dans BAD GENIUS, un succès de box-office en Asie en 2017 ayant reçu d'excellentes critiques. Chutimon Chuengcharoensukying est aussi présente à Berlin cette année car elle joue le rôle principal dans DIE TOMORROW, film sélectionné dans la section forum du 68ème Festival International du Film de Berlin.

Le prix du meilleur acteur a été attribué à Chang Chen pour son rôle d'acteur principal dans BROTHERHOOD OF BLADES II : THE INFERNAL BATTLEFIELD. Chang Chen est surtout connu pour ses rôles dans les films A BRIGHT SUMMER DAY d'Edward Yang, THE ASSASSIN de Hou Hsiao-hsien et TIGRE ET DRAGON d'Ang Lee.

Zhang Yang a remporté le prix du meilleur producteur pour son film PATHS OF THE SOUL. Zhang qui a écrit, mis en scène et produit le film, y raconte l'histoire de 11 villageois tibétains parcourant 1200 kms au cours d'un pèlerinage d'une année.

Le jury a fait son choix parmi 19 films nominés. Le jury cette année était composé du réalisateur sud-coréen Kim Ki Duk, de l'acteur iranien Babak Karimi, de l'ancien président de Hong Kong Film Award Mandfred Wong, du producteur japonais Shozo Ichiyama, de l'acteur allemand Moritz Bleibtreu et du réalisateur chinois Cao Baoping. Kim Ki Duk est aussi à Berlin cette semaine pour son film HUMAN, SPACE, TIME AND HUMAN, sélectionné cette année dans le Panorama de la Berlinale. Babak Karimi est l'acteur principal dans le film INVASION, lequel fait également partie du Panorama de la Berlinale.

Feng Xiaogang a déclaré pendant la manifestation : « Les prix Asian Brilliant Stars nous permettent de faire connaissance et d'avoir des échanges entre cinéastes asiatiques. » J'aime beaucoup les films de Kim Ki Duk mais je n'avais jamais eu l'occasion de le rencontrer jusqu'à aujourd'hui. Asian Brilliant Stars a permis d'entamer le dialogue - ce dialogue va continuer dans le futur.

Kim Ki Duk a dit : « Les Trois Grands festivals de films ont sélectionné plusieurs films asiatiques remarquables au fil des ans. Ce que les prix Asian Brilliant Stars apportent, c'est un point de vue asiatique dans la sélection de films, et une voix plus forte pour les cinéastes d'Asie.

Richard Shen, secrétaire général de la société Asian Film and Television Promotion, estime que « les prix Asian Brilliant Stars sont non seulement une cérémonie de remise de prix, mais aussi une plateforme pour faire la promotion des films asiatiques et créer un pont entre l'Asie et le reste du monde. Si la culture asiatique veut gagner en influence dans le monde de demain, elle a aussi besoin d'établir un dialogue interne. »

La deuxième cérémonie des prix Asian Brilliant Stars :

Feng Xiaogang : prix spécial du jury pour YOUTH

Samuel Maoz : prix du meilleur réalisateur pour FOXTROT

Chutimon Chuengcharoensukying : prix de la meilleure actrice pour BAD GENIUS

Chang Chen : prix du meilleur acteur pour BROTHERHOOD OF BLADES II : THE INFERNAL BATTLEFIELD

Yan Geling : prix du meilleur scénario pour YOUTH

Zhang Yang : prix du meilleur producteur pour PATHS OF THE SOUL

Zhong Chuxi : prix du nouveau talent d'Asie pour YOUTH

Programmation de films pour la 2ème cérémonie des prix Asian Brilliant Stars

Brotherhood of Blades II : The Infernal Battlefield (Chine)

Wolf Warriors II (Chine)

Path of The Soul (Chine)

Our Time Will Come (Chine)

Chasing the Dragon (Chine, Hong Kong)

Love Education (Chine, Hong Kong)

The Day After (Corée du Sud)

I Can Speak (Corée du Sud)

Anarchist from Colony (Corée du Sud)

Grain (Turquie, Allemagne, France, Suède)

Foxtrot (Israël, Allemagne, France)

Dangal (Inde)

Pauwi Na (Philippines)

What a Wonderful Family! (Japon)

The Third Murder (Japon)

Mumon: The Land of Stealth (Japon)

A Man of Integrity (Iran)

Youth (Chine)

Bad Genius (Thaïlande)

