La Commission européenne du tourisme prévoit une croissance soutenue du tourisme chinois en Europe pour le premier trimestre 2018

Les indicateurs positifs concordent avec les prévisions de croissance des voyages à l'étranger aux alentours des célébrations du Nouvel An chinois, l'une des périodes de vacances les plus importantes pour les Chinois.

Selon les résultats les plus récents de l'enquête Long-Haul Travel Sentiment Survey and Index (Enquête et indicateur de sentiment à l'égard des destinations lointaines), l'enthousiasme des Chinois pour les voyages à l'étranger demeure positif pour les premiers mois de 2018. Près de trois répondants chinois sur cinq (58 %) prévoient un voyage à l'étranger entre janvier et avril 2018, ce qui indique une prolongation probable de la demande provenant de ce marché dans le proche avenir.

L'Europe continue à être la destination numéro un pour les Chinois qui prévoient de voyager loin

Parmi les répondants chinois ayant l'intention de visiter des destinations outre-mer au cours des quatre premiers mois de 2018, 93 % choisiront probablement une destination européenne. L'intérêt marqué pour les destinations européennes reflète la richesse croissante des citoyens chinois, l'amélioration des liaisons aériennes, la compétitivité des tarifs aériens et l'ouverture de nombreux centres de demandes de visas dans toute la Chine. En outre, des initiatives des secteurs public-privé destinées à renforcer la présence du tourisme européen en Chine, comme 2018 EU-China Tourism Year (Année du tourisme UE-Chine 2018) et Partnerships in European Tourism (Partenariat pour le tourisme en Europe), devraient soutenir l'afflux de voyageurs chinois en Europe dans un avenir prévisible.

Les touristes chinois aiment tout particulièrement explorer plusieurs destinations au cours d'un seul voyage

La plupart (67 %) des répondants chinois espèrent passer environ une semaine à visiter plusieurs pays d'Europe lors de leurs prochaines vacances sur le continent. Hormis les pays les plus populaires comme la France, l'Allemagne et l'Italie, d'autres destinations comme les Pays-Bas et la République tchèque gagnent en popularité auprès des Chinois. En phase avec les tendances touristiques mondiales, 60 % des répondants chinois ont exprimé de l'intérêt à mettre le cap sur les grands espaces dans des aventures davantage en lien avec la nature. En même temps, la culture, l'histoire et les sites célèbres de l'Europe continuent d'attirer de nombreux visiteurs et de marquer profondément le tourisme chinois en Europe.

L'Enquête et indicateur de sentiment à l'égard des destinations lointaines est une initiative de la Commission européenne du tourisme, de l'Association européenne du tourisme (ETOA) et du Groupe Eurail qui vise à suivre les opinions relatives au voyage dans plusieurs des marchés les plus importants pour les voyages en Europe : le Brésil, la Chine, le Japon, la Russie et les États-Unis.

