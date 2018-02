Vanguard lance ses premiers fonds communs de placement à faibles coûts gérés activement au Canada







TORONTO, le 22 févr. 2018 /CNW/ - Placements Vanguard Canada Inc. a déposé auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières un prospectus provisoire visant la vente de quatre fonds communs de placement à faibles coûts gérés activement. Cette première gamme de fonds communs de placement offerts par Vanguard au Canada s'ajoute aux 36 fonds négociés en bourse (FNB) de la société.

Chacun des fonds communs de placement de Vanguard devrait comporter des frais de gestion maximum de 0,50 % pour les parts de la série F. Les fonds seront gérés par Vanguard ainsi que par plusieurs sous-conseillers, dont Baillie Gifford Overseas Limited, Pzena Investment Management, LLC, Schroder Investment Management North America Inc., The Vanguard Group, Inc., et Wellington Management Canada LLC.

Les quatre nouveaux fonds communs de placement de Vanguard sont les suivants :

Vanguard Global Balanced Fund - Le Vanguard Global Balanced Fund cherche à procurer une croissance du capital à long terme et un certain niveau de revenu courant. Wellington Management Canada LLC agira en tant que sous-conseiller pour ce fonds.

Vanguard Global Dividend Fund - Le Vanguard Global Dividend Fund cherche à procurer un niveau de revenu courant supérieur à la moyenne et une croissance du capital à long terme. Wellington Management Canada LLC et The Vanguard Group, Inc., y compris le groupe Actions quantitatives de Vanguard, agiront à titre de sous-conseillers pour ce fonds.

Vanguard US Value Windsor Fund - Le Vanguard US Value Windsor Fund cherche à procurer une plus-value du capital à long terme et un revenu. Wellington Management Canada LLC, Pzena Investment Management LLC et The Vanguard Group, Inc. agiront comme sous-conseillers pour ce fonds.

Vanguard International Growth Fund - Le Vanguard International Growth Fund cherche à procurer une plus-value du capital à long terme. Baillie Gifford Overseas Limited, Schroder Investment Management North America Inc. et The Vanguard Group, Inc. seront les sous-conseillers de ce fonds.

The Vanguard Group, Inc. est l'un des plus importants gestionnaires actifs du monde et compte plus de 40 ans d'expérience. The Vanguard Group, Inc. gère un actif de plus de 4 000 milliards de dollars américains investis dans des fonds communs de placement et gère activement un actif de plus de 1 200 milliards de dollars américains à l'échelle mondiale.

Vanguard offre 36 FNB au Canada, avec plus de 14 milliards de dollars canadiens d'actifs sous gestion. Les Canadiens détiennent plus de 26 milliards de dollars canadiens en placements à Vanguard (fonds canadiens et américains).

Un prospectus provisoire concernant le Vanguard Global Balanced Fund, le Vanguard Global Dividend Fund, le Vanguard US Value Windsor Fund et le Vanguard International Growth Fund a été déposé auprès de certaines autorités en valeurs mobilières et autres organismes semblables du Canada. Il est impossible d'acheter des parts du Vanguard Global Balanced Fund, du Vanguard Global Dividend Fund, du Vanguard US Value Windsor Fund et du Vanguard International Growth Fund avant que les autorités en valeurs mobilières pertinentes et autres organismes semblables aient délivré un accusé de réception pour les prospectus des fonds.

Les fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions de courtage, à des frais de gestion ou à d'autres frais. Les objectifs de placement, les risques, les frais et les commissions, ainsi que d'autres informations importantes figurent au prospectus; veuillez le lire avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment, et leur rendement passé peut ne pas se reproduire à l'avenir.

À propos de Vanguard

Placements Vanguard Canada Inc., filiale indirecte en propriété exclusive de The Vanguard Group, Inc., gère un actif de plus de 14 milliards de dollars canadiens dans 36 FNB canadiens (au 1er février 2018). The Vanguard Group, Inc. est l'une des plus importantes sociétés de gestion de placement au monde et un chef de file dans le domaine des services liés aux régimes de retraite d'employeur. Vanguard gère un actif de 4 900 milliards de dollars américains (6 000 milliards de dollars canadiens) à l'échelle mondiale, y compris plus de 900 milliards de dollars américains (1 100 milliards de dollars canadiens) dans des FNB mondiaux (au 31 décembre 2017). Vanguard exploite des bureaux aux États-Unis, au Canada, en Europe, en Australie et en Asie. La société offre 385 fonds, y compris des FNB, à plus de 20 millions d'investisseurs partout dans le monde.

Vanguard exerce ses activités en vertu d'une structure opérationnelle unique. Contrairement aux sociétés ouvertes ou à celles détenues par un groupe restreint de particuliers, The Vanguard Group, Inc. appartient aux fonds et aux FNB Vanguard domiciliés aux États-Unis. Ces fonds sont, à leur tour, détenus par les clients de Vanguard. Cette structure mutuelle unique permet d'aligner les intérêts de Vanguard avec ceux de ses investisseurs et donne le ton à la culture, à la philosophie et aux politiques de la Société Vanguard partout dans le monde. Les investisseurs canadiens profitent donc de la stabilité et de l'expérience de Vanguard, de ses faibles coûts et de la priorité qu'elle accorde à sa clientèle. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez visiter vanguardcanada.ca.

SOURCE Placements Vanguard Canada Inc.

