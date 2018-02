Sony Pictures Television lance une distribution mondiale du programme THE LAUNCH de CTV dans le cadre d'un accord exclusif avec Bell Media et Big Machine Label Group







TORONTO, LOS ANGELES et NASHVILLE, Tennessee, February 23, 2018 /PRNewswire/ --

À tweeter: http://bmpr.ca/2CC2dJf

Bell Media, Big Machine Label Group (BMLG) et Sony Pictures Television (SPT) ont annoncé aujourd'hui l'obtention par SPT des droits de distribution internationale du nouveau format d'émission télévisée consacrée à la musique : THE LAUNCH. En tant que partenaire exclusif de Bell Media et BMLG, SPT distribuera le format THE LAUNCH à l'échelle mondiale, hors Canada, et a demandé à sa société de production, Electric Ray, de produire le format au Royaume-Uni. Avec cet accord historique, c'est la première fois qu'un format de télévision original de Bell Media pour CTV est commercialisé à l'échelle internationale. En outre, SPT commercialisera également la série canadienne, dont le dernier épisode de la saison inaugurale a été diffusé hier soir sur CTV, en dehors du Canada.

Au Canada, la première saison de THE LAUNCH a été l'émission la plus regardée de son horaire sur CTV dès son inauguration, et a donné lieu à une série de tubes classés n° 1. Les chansons originales de la série ont déjà dépassé les 4 millions de flux à l'échelle mondiale, un chiffre qui ne cesse d'augmenter.

Réinventant le genre du télé-crochet, THE LAUNCH inaugure un nouveau format unique, documentant une perspective authentique en coulisses pour voir comment on lance un nouvel artiste et on donne vie à une chanson. Dans chaque épisode indépendant, des artistes émergents non signés auditionnent pour gagner l'opportunité d'apprendre, d'enregistrer et d'interpréter une nouvelle chanson originale, coachés par un panel de légendes internationales de la musique.

Les coachs choisissent ensuite quelle version de la chanson sera diffusée sur toutes les plateformes immédiatement après la diffusion de l'épisode, décidant ainsi qui verra sa carrière s'envoler. L'heureux(-se) élu(e) devient alors une star en seulement 48 heures et tout cela en un seul épisode !

« Nous sommes ravis d'avoir fait de THE LAUNCH notre première acquisition dans le cadre de notre nouvelle équipe consacrée aux formats de l'avenir, Future Formats Team », a déclaré Sarah Edwards, directrice créative des formats mondiaux chez Sony Pictures Television. « Dès que nous l'avons vu, nous avons su qu'il s'agissait de l'émission de télé-crochet que nous recherchions. Il s'agit d'un regard unique et authentique sur les aptitudes nécessaires pour réussir en tant qu'artiste dans le milieu de la musique aujourd'hui, et nous sommes persuadés que les spectateurs du monde entier adoreront. »

« La collaboration de Sony représente une autre avancée immense dans le succès déjà retentissant de THE LAUNCH pour sa saison inaugurale », a déclaré Randy Lennox, président de Bell Media. « Ce partenariat confirme une nouvelle fois l'engagement de Bell Media à produire une programmation innovante et de haut calibre, et un nouveau format télévisé qui, selon nous, plaira à coup sûr aux téléspectateurs du monde entier. »

« La saison 1 de THE LAUNCH sur CTV a dépassé nos attentes les plus folles ! », a déclaré Scott Borchetta, fondateur, président et PDG de Big Machine Label Group. « Nous sommes réellement ravis d'annoncer un accord de format à l'échelle mondiale avec Sony Pictures Entertainment. Ouah ! J'éprouve beaucoup de reconnaissance à l'égard de Randy Lennox et de tous les employés de Bell Media pour nous avoir fait part de leur vision de THE LAUNCH dès le départ, et je suis plus qu'enchanté de voir ce format gagner l'opportunité de voyager à travers le monde avec SPT. L'objectif dès le départ était d'offrir aux artistes une opportunité réaliste et en temps réel comme nulle autre et il semblerait que nous ayons atteint cet objectif. Un immense merci à tous nos célèbres producteurs et coachs de la saison 1, nos excellents artistes, et les millions de téléspectateurs. »

Pour consulter le communiqué de presse dans son intégralité, veuillez cliquer ici.

Bell Media :

Laura Heath Potter

Directrice des communications

416-384-4633

Laura.heathpotter@bellmedia.ca

Sony Pictures Television

Stacy Weitz

VP des communications

310-244-8834

Stacy_Weitz@spe.sony.com

Emma Marshall

Responsable des communications d'entreprise

+44(0)207-533-1588

Emma_Marshall@spe.sony.com

Big Machine Label Group

Jake Basden

Vice-président des communications

Jake.Basden@bmlg.net

Communiqué envoyé le 22 février 2018 à 22:17 et diffusé par :