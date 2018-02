/R A P P E L -- Avis aux médias - Itinéraire pour les 23 et 24 février 2018/

12 h 30

Le premier ministre, le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, Navdeep Bains, la ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, le ministre de la Défense, Harjit Sajjan, le ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, Amarjeet Sohi, la ministre des Sciences et ministre des Sports et des Personnes handicapées, Kirsty Duncan, et la ministre de la Petite entreprise et du Tourisme, Bardish Chagger, tiendront une rencontre bilatérale élargie avec le premier ministre de l'Inde.