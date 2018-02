ACL Airshop nomme Marc Terpstra en qualité de conseiller du conseil







AMSTERDAM, 22 février 2018 /PRNewswire/-- ACL Airshop, un leader dans le secteur des produits et services pour l'industrie mondiale du fret aérien, a annoncé la nomination de Marc Terpstra au poste de conseiller du conseil. Marc Terpstra, qui a été pendant plus de dix ans le directeur général à l'échelle internationale de la société, travaille au service de la société et de ses prédécesseurs depuis la fusion d'Airshop BV et de Airline Container Leasing Inc. Marc Terpstra était auparavant le PDG de Airshop BV et a joué, il y a dix ans, un rôle clé dans la recapitalisation des sociétés ACL et Airshop en les fusionnant dans un réseau de services de fret aérien en pleine croissance sous une marque internationale unique, ACL Airshop. La société issue de cette fusion s'est rapidement développée sur de nombreux nouveaux marchés internationaux, et ce, en grande partie grâce à son leadership audacieux et à ses relations au sein de l'industrie. En 2016, lui et d'autres actionnaires majeurs ont négocié avec succès pour de multiples sociétés d'investissement institutionnel et Ranger Aerospace pour insuffler de nouvelles dynamiques dans le but de faire évoluer ACL Airshop à un cran supérieur. Marc Terpstra, qui est toujours un conseiller clé du conseil d'administration de Ranger Airshop Holdings, Inc. (société mère), est un actionnaire important et demeurera un mentor permanent auprès de la direction de la société et de ses investisseurs. Marc Terpstra, qui est largement connu et respecté par de nombreuses compagnies aériennes du monde entier, a déclaré : « N'hésitez pas à m'appeler, je serai toujours partant pour aider ACL Airshop à se développer au nom de sa clientèle de services de fret et de compagnies aériennes ».

Marc Terpstra a été, au cours des dernières années, le dirigeant de premier plan, qui a été à la tête de l'expansion internationale d'ACL Airshop, et a fait évoluer la société vers de nouveaux niveaux de compétitivité énergiques. Parmi ses réalisations remarquables au cours de ses vingt-cinq années de carrière, citons l'introduction du leasing d'UC à aller simple qui a fait passer le nombre de clients d'ACL Airshop à plus de 200 compagnies aériennes, mais également la création d'alliances stratégiques avec de multiples entreprises de services au sol et transitaires. Sa plus grande réalisation est sans doute le développement spectaculaire de la présence mondiale d'ACL en moins de dix ans qui est passée de 5 à près de 50 aéroports à ce jour. Il a également lancé en collaboration avec toute l'équipe des directeurs Bluetooth ventures d'ACL Airshop avec les technologies de transport CORE qui a été à l'origine d'un leadership technologique de premier plan pour son entreprise grâce au suivi en temps réel des UC offert aux compagnies aériennes.

Marc Terpstra est également cofondateur, directeur général et PDG de Fast Forward Freight BV, une société internationale d'expédition de fret, basée à l'aéroport de Schiphol aux Pays-Bas, comptant plus de 7000 clients et offrant des services de transport aérien, maritime, ferroviaire et routier. Il continuera à développer cette société mondiale primée en qualité de conseiller d'ACL Airshop.

Marc Terpstra, qui commentait la croissance remarquablement réussie dans de nombreux nouveaux pays au cours de la dernière décennie, a déclaré : « Nous sommes des entrepreneurs. Nous regardons notre entreprise à travers les objectifs de notre clientèle de compagnies aériennes et de services de fret. C'est ce qui anime notre mission. À mesure que nous élargissons davantage notre réseau international, nous acquerrons plus de valeur pour nos clients. Nous sommes le leader mondial des solutions personnalisées UC. Notre équipement offre dorénavant des services à plus de 200 compagnies aériennes. J'ai promu et encadré l'équipe de directeurs et j'ai hâte de les aider pour amener ACL Airshop à de nouvelles altitudes de services, de qualité et de succès ».

La société prévoit d'accélérer ses investissements dans le monde entier en 2018 et dans les années à venir. Marc Terpstra, dans son nouveau poste de conseiller du conseil, a déclaré : « Les clients peuvent être assurés que cette entreprise est entre de bonnes mains. Un conseil puissant. Un PDG très expérimenté. Et d'autant plus que les dirigeants, qui sont à la tête de notre succès quotidien dans chaque région, sont les meilleurs de l'industrie. Notre stratégie d'expansion est passionnante et bien capitalisée : nous sommes en train de créer le leader mondial de la niche des solutions UC personnalisées le plus robuste. Nos clients sont ravis , nos concurrents sont quant à eux inquiets et ces facteurs sont de bonnes dynamiques. Nous sommes gagnants ».

ACL Airshop a l'intention d'investir dans la croissance de chacun de ses secteurs d'activité et de se développer géographiquement pour suivre l'évolution des tendances de l'industrie. Le secteur mondial du fret aérien connaît une croissance soutenue sans précédent, qui est renforcée par l'impact du commerce électronique. Le principal bureau international est à Amsterdam aux Pays-Bas. D'autres centres d'activités incluent Hong Kong, Shanghai, New York, Miami, Los Angeles, Dallas, Dubaï, Bogota, Sao Paulo, Tokyo, et de nombreux autres sites majeurs de fret aérien dans le monde. Le siège social se situe à Greenville (Caroline du Sud), mais à bien des égards, l'entreprise est un réseau mondial centré sur le client et fonctionnant avec des efficiences liées. « Le centre de gravité de ce réseau », comme l'a souvent dit Marc Terpstra, « est Amsterdam ». C'est pour cette raison qu'il a lancé un nouveau centre d'exploitation, ULD Care (assistance UC) et d'autres modernisations techniques et logistiques dans cette ville.

Steve Townes, Ranger Aerospace, fondateur et PDG de Ranger Airshop Holdings, a déclaré : « La croissance internationale d'ACL Airshop a été un énorme succès grâce à des leaders comme Marc Terpstra. Lui et moi avons des esprits analogues pour beaucoup de choses, rien que pour commencer, je peux citer notre orientation client et notre attention portée aux individus. C'est un honneur d'être son partenaire dans cette entreprise admirable ».

