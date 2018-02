Cara fusionne avec Keg Restaurants Ltd.







VAUGHAN, ON, le 22 févr. 2018 /CNW/ - Les Entreprises Cara Limitée (TSX : CARA) (« Cara ») et Keg Restaurants Ltd. (« KRL ») ont annoncé le 23 janvier 2018 qu'elles avaient convenu de fusionner conformément à une lettre d'intention exécutoire. Aujourd'hui, Cara et KRL sont heureuses d'annoncer que la fusion a été réalisée avec succès le 22 février 2018.

À propos de Keg Restaurants Ltd.

Située à Vancouver, KRL est propriétaire/exploitant et franchiseur de grilladeries de type décontracté qui exerce ses activités sous l'appellation commerciale « The Keg Steakhouse & Bar » au Canada et dans des marchés de choix aux États-Unis. Au cours de ses 45 années d'existence et sous la gouverne de David Aisenstat, chef de la direction depuis les 20 dernières années, le Keg a su faire sa marque et a acquis une réputation de leader sur le plan du service, de la nourriture et de l'ambiance au sein du secteur des restaurants à service complet.

À propos de la fusion

Dans le cadre de cette fusion, M. Aisenstat continue d'occuper le poste de président et chef de la direction de KRL et assure la surveillance des marques de restaurants décontractés haut de gamme de Cara, soit celles des restaurants Bier Markt, Landing Group et Milestones. Ainsi, Cara sera en mesure d'intégrer à ces marques les éléments clés ayant mené au succès du Keg. Bill Gregson continue d'occuper les postes de chef de la direction de Cara et de président du conseil d'administration de Cara. David Aisenstat se joindra au conseil d'administration de Cara en tant que vice-président. Tel qu'il a été précédemment annoncé, Cara a éventuellement l'intention de changer sa dénomination sociale afin de refléter la nouvelle composition de ses activités qui a subi une évolution depuis 2013, le nombre de ses marques passant de 5 à 16 au cours de cette période.

Cara et KRL ont confirmé au The Keg Royalties Income Fund (le « Fonds ») que, malgré la fusion, The Keg continuera d'exercer ses activités comme il le faisait sous la direction de M. Aisenstat, l'attention de la direction étant toujours dirigée vers les ventes et la croissance des restaurants The Keg et des redevances correspondantes pour le Fonds. Le Fonds conserve sa structure actuelle et continuera de toucher des redevances des restaurants The Keg exploités par KRL.

À propos de Cara

Fondée en 1883, Cara est la plus vieille et la plus importante chaîne de restaurants à services complets au Canada. Cara franchise et/ou exploite certaines des bannières les plus reconnues au pays, notamment celles des restaurants Swiss Chalet, Harvey's, St-Hubert, Milestones, Montana's, Kelseys, East Side Mario's, New York Fries, The Burger's Priest, Prime Pubs, Original Joe's, State & Main, Elephant & Castle, Bier Markt, Landing Group et Pickle Barrel. Au 30 novembre 2017, Cara comptait 1 259 restaurants. De ce nombre, 1 204 étaient situés au Canada et 55, à l'étranger; 82 % du total des restaurants de Cara sont exploités par des franchisés, 4 % sont exploités sous forme de coentreprise et 14 % sont détenus et exploités par Cara. Les actions de Cara sont négociées à la Bourse de Toronto sous le symbole « CARA.TO ». De plus amples renseignements sur Cara sont présentés à l'adresse www.cara.com.

À propos de The Keg Royalties Income Fund

Le Fonds est une fiducie à capital variable et à but restreint établie sous le régime des lois de l'Ontario qui, par l'intermédiaire de The Keg Rights Limited Partnership (la « Société »), une filiale du Fonds, détient en propriété certaines marques de commerce et d'autres droits de propriété intellectuelle connexes utilisés par KRL. En échange de l'utilisation de ces marques de commerce et autres droits de propriété intellectuelle connexes, KRL verse au Fonds une redevance de 4 % des ventes brutes tirées des restaurants Keg composant le fonds commun de redevances. Pour obtenir plus de renseignements, visitez www.kegincomefund.com.

