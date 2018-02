Montréal s'illumine de mille feux dans le cadre du 19e festival MONTRÉAL EN LUMIÈRE







Le gouvernement du Canada appuie MONTRÉAL EN LUMIÈRE de 2018

MONTRÉAL, le 22 févr. 2018 /CNW/ - L'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien, et l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC), ont annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Canada accorderait une aide au 19e festival MONTRÉAL EN LUMIÈRE, qui se tiendra du 22 février au 4 mars 2018.

Patrimoine canadien octroie ainsi 110 000 dollars au festival de 2018 par l'entremise du Fonds du Canada pour la présentation des arts. Cette somme contribuera à offrir une programmation multidisciplinaire axée sur les nouveaux médias et à mettre en vedette le talent et la créativité d'artistes canadiens et internationaux. Une enveloppe supplémentaire de 22 500 dollars a également été accordée par Patrimoine canadien pour accueillir une délégation internationale de diffuseurs.

L'aide financière allouée par DEC totalise 751 000 dollars sur deux ans (2017 et 2018), sous forme de contribution non remboursable, en vertu du Programme de développement économique du Québec. Cet appui permet de commercialiser et de promouvoir le festival sur les marchés internationaux afin d'attirer des touristes à Montréal et de générer ainsi d'importantes retombées qui profitent à l'ensemble des Montréalais. D'autre part, il a aussi rendu possibles la conception et la mise en oeuvre d'une activité exclusive au rendez-vous de 2017, soit le curling en lumière.

Citations

« Grâce à MONTRÉAL EN LUMIÈRE, notre métropole s'assume en tant que ville nordique et met en valeur ses atouts de façon unique en misant notamment sur les arts médiatiques interactifs. Par son dynamisme et sa créativité, cette manifestation sans pareille nous fait vivre des expériences montréalaises uniques dans un environnement hors du commun. »



- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien

« MONTRÉAL EN LUMIÈRE illumine le coeur de l'hiver en faisant briller la ville de mille feux. De plus, on y offre une foule d'activités qui enchantent les festivaliers année après année. Le gouvernement du Canada n'hésite pas à appuyer des rendez-vous qui ont une incidence positive sur le tourisme et l'économie d'ici et qui trouvent écho bien au-delà de la métropole et du pays. »



- L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec

Les faits en bref

Fondé en 2000, MONTRÉAL EN LUMIÈRE est une manifestation hivernale qui accueille annuellement près d'un million de visiteurs au Quartier des spectacles.

Le 19e MONTRÉAL EN LUMIÈRE aura lieu du 22 février au 4 mars 2018 sous le thème du savoir. Le rendez?vous donnera lieu à des échanges entre les grandes écoles de gastronomie et à un partenariat avec l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec.

Le volet gastronomique permettra d'offrir des dizaines d'activités et de mettre en vedette la Côte-Nord à titre de région coup de coeur cette année.

Le volet artistique proposera environ 120 représentations musicales, de danse, de cirque et de théâtre. De plus, sur le site extérieur, iLLUMiNART sera de retour pour une deuxième année avec son parcours d'oeuvres lumineuses et interactives.

Liens connexes

