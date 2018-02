BCE annonce un programme de rachat d'actions particulier dans le cadre de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités







MONTRÉAL, le 22 févr. 2018 /CNW Telbec/ - BCE Inc. (TSX: BCE) (NYSE: BCE) a annoncé aujourd'hui qu'elle rachètera des actions ordinaires dans le cadre d'un programme de rachat d'actions particulier (le «?programme?»). BCE a conclu une entente (l'«?entente?») avec un tiers visant le rachat quotidien d'actions ordinaires entre le 28 février 2018 et le 30 mars 2018, jusqu'à concurrence de 3?169?000 actions ordinaires (sous réserve d'un prix d'achat total maximal de 175 millions de dollars), étant entendu qu'aucun rachat d'actions ordinaires aux termes du programme n'aura lieu pendant que BCE est en période d'interdiction d'opération. Le programme fera partie de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités de BCE annoncée le 8 février 2018.

Conformément aux conditions de l'entente, et sous réserve des dispositions d'une dispense d'offre publique de rachat accordée par la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario (la «?dispense?»), le tiers achètera des actions ordinaires de BCE sur les marchés canadiens afin de respecter ses obligations envers BCE au titre de l'entente. Le prix payé par BCE pour les actions ordinaires qu'elle achètera du tiers en vertu de l'entente sera négocié par BCE et le tiers, et sera inférieur au cours des actions ordinaires de BCE sur les marchés canadiens au moment de l'achat.

Conformément aux dispositions de l'entente et de la dispense, tous les achats faits par le tiers ou ses mandataires à la Bourse de Toronto et sur d'autres marchés canadiens dans le cadre du programme seront conformes aux règles de la Bourse de Toronto qui s'appliquent à l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités, sous réserve des exceptions restreintes précisées dans la dispense. De plus, il est interdit à BCE et à tout acheteur non indépendant agissant en son nom d'acheter d'autres actions ordinaires pendant la durée du programme. BCE acquerra des actions ordinaires auprès du tiers conformément à l'entente dans le cadre de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités, et ces actions ordinaires seront annulées au moment de leur achat par BCE. Conformément aux dispositions de la dispense, immédiatement après la fin du programme, BCE publiera et déposera un communiqué annonçant la fin du programme et précisant le nombre d'actions ordinaires acquises dans le cadre du programme ainsi que le montant total payé pour ces actions ordinaires.

À propos de BCE

BCE, la plus grande entreprise de communications du Canada, fournit des services sans fil à large bande, de télé, Internet et de communications d'affaires évolués dans l'ensemble du pays. Première entreprise canadienne de services multimédias, Bell Média possède des actifs de premier plan dans les secteurs de la télévision, de la radio, de l'affichage et des médias numériques. Pour en savoir plus, visitez les sites Bell.ca ou BCE.ca.

L'initiative Bell Cause pour la cause fait la promotion de la santé mentale au Canada par des campagnes nationales de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation, comme la Journée Bell Cause pour la cause, et permet à Bell de fournir un important financement qui sert à payer des soins communautaires, de la recherche et des initiatives en milieu de travail. Pour en savoir plus, visitez le site Bell.ca/cause.

