Avis - Sisu Inc. procède au rappel volontaire de nombreux produits de santé naturels parce que les bouteilles en verre peuvent contenir des éclats de verre







Enjeu

Santé Canada avise les Canadiens que Sisu Inc. a procédé au rappel volontaire de nombreux produits de santé naturels parce que les bouteilles en verre dans lesquels ils sont emballés peuvent contenir des éclats de verre, qui peuvent présenter un grave risque pour la santé s'ils sont ingérés ou manipulés.

Personnes touchées

Les consommateurs qui ont acheté ou utilisé un produit rappelé (voir liste ci-dessous).

Produits touchés

Produit CUP NPN Numéros de lot Sisu Chromium Plus, 90 gélules végétarien 777672013644 80019551 5I2503U79,

5I2503V2K,

5L2223V2K,

5L2223XVJ Sisu Chromium Picolinate, 90 comprimés 777672013644 80062925 6C3743YB3,

6C37440LW,

6F14240LW,

6F14242NP,

6G21742NP Sisu CinnaMax, 60 gélules végétarien 777672026606 80031138 6H1704062,

6H17041HF,

6L129437G Sisu Cool B-50, 60 gélules végétarien 777672010384 80009376 80063112 6B2103VK7,

6B2103WQW,

6B2203WQW,

6B32242VA,

6G15742AW Sisu Dophilus Plus Extra Strength, 60 gélules végétarien 777672013064 80011353 6F2203Y98,

6H23340PL,

6I206425R,

6L16543CP,

6L17243CP Sisu Folic Acid 1mg, 90 gélules 777672010094 80000405 5K2503UP9 777672010247 80000405 5K2503V8N,

5K2523V8N,

6C3663WYG,

6C3663YU1,

6E1573YU1,

6E15741BM,

6F17441BM,

6F174436J Sisu Full Spectrum Curcumin, 30 capsules molle 777672041067 80066894 6C2643WZN,

6C2653X5G,

6G1203ZZP,

6G12040EM,

6I19741BH,

6J24543UH,

6J2454408 Sisu Garlic 250mg, 120 comprimés 777672014214 80000127 5L2093VTJ,

5L2093Y8S,

6C3063Y8S,

6C3064160 Sisu Gentle Iron 25mg, 60 gélules végétarien 777672026033 80009395 6B3183VGN,

6B3183WFW,

6E2423Y67,

6G0723ZR4,

6I240428G,

6L199444E Sisu Iron 40mg, 90 gélules végétarien 777672026088 80000680 5K2683V02 Sisu Melatonin 10mg, 90 comprimés 777672025890 80027955 5I3033TYJ,

6B1783W7T,

6B3083W0Q,

6I17941E0 Sisu Menoease, 60 gélules végétarien 777672014474 80049845 6F1803Y95,

6F18040Z0,

6I172418P Sisu Multi Enzymes Plus, 120 gélules végétarien 777672013149 80033266 5J1773UQG,

5J1773XEK,

6C3853XEK,

6C3853ZSN,

6C38543XZ,

6K2564420 Sisu Multi Enzymes, 120 gélules végétarien 777672013095 80033286 5L1223UPY,

5L1223WYJ,

6E1644036,

6E164444H,

6K146444H Sisu Multi Enzymes Extra Strength, 60 gélules végétarien 777672013279 80033298 5J1783VN5,

5J1783YGA,

6J137441Z Sisu Nature's Defence, 60 gélules 777672014184 80006607 5C1653UPA,

5L1783UPA,

5L1783WGF,

6A30941HG Sisu Rhodiola Stress, 60 gélules végétarien 777672010506 80033308 5L2493VGR,

5L2503XER,

6C2673XER,

6C2673ZSH,

6C2703ZSH Sisu Sweet Dreams, 60 gélules 777672026682 80066555 6H17240EB,

6H17241KF Sisu Ubiquinol QH (CoQ10) 50mg, 60 capsules molle 777672026385 80031231 5E1683X2T,

6C26240PM Sisu Ubiquinol QH (CoQ10) 100mg, 60 capsules molle 777672026484 80031396 6C2173VSK,

6C2173YSK,

6F2263YSK,

6H32541FW,

6H325432M,

7A24644AS,

7A24744AS Sisu Vitamin D 1000IU 400 comprimés 777672025616 80001870 5K1753UBJ,

6C3043WB6,

6C3183WB6,

6C3183XES,

6C3183XPR,

6C3183ZTA,

6G2073ZTA,

6G207415T,

6H191415T Sisu Vitamin E 400IU, 90 capsules molle 777672011077 00697036 5K2963UQ8,

5K2963XEN,

6B320415V,

6B320422F Sisu Zinc Citrate 30mg, 90 gélules végétarien 777672010919 80000407 5H1593UZ6,

6A2963W62,

6A2963YNJ,

6A2973YNJ,

6E1823YNJ,

6E1824039,

6E1834039 Sisu Zinc 23mg, 30 Lemon Lime Lozenges (Pastilles citron-lime) 777672011374 80052537 6A35040Z6

Ce que doivent faire les consommateurs

Sisu Inc. demande aux consommateurs de retourner les produits d'ici le 31 mars 2018 pour obtenir un remboursement complet ou d'autres produits.

Si vous avez des questions, communiquez avec le service à la clientèle de Sisu, en composant le 1?800?663?4163 ou en écrivant à info@sisu.com.

Signalez les effets indésirables des produits de santé à Santé Canada en composant sans frais le 1?866?234?2345 ou en faisant une déclaration en ligne, par la poste ou par télécopieur.

en composant sans frais le 1?866?234?2345 ou en faisant une déclaration en ligne, par la poste ou par télécopieur. Transmettez vos plaintes relatives aux produits de santé à Santé Canada en composant sans frais le 1?800?267?9675, ou en remplissant le formulaire de plainte en ligne.

Ce que fait Santé Canada

Santé Canada surveille le déroulement du rappel de la société. Si Santé Canada obtient d'autres renseignements sur l'innocuité, le Ministère prendra les mesures qui s'imposent et il en informera les Canadiens.

Contexte

Sisu Inc. a avisé Santé Canada que le défaut au niveau de l'emballage a été causé par un problème de fabrication et qu'il concernait certaines bouteilles de verre de 100 cc utilisées pour l'emballage de certains produits de Sisu à compter d'octobre 2015 jusqu'en mars 2016.

Selon l'entreprise, un problème au niveau du processus de fabrication des bouteilles a fait en sorte qu'un petit morceau de verre soit resté attaché sur la surface interne du fond de la bouteille. Sisu a identifié le problème après avoir reçu une plainte d'un consommateur. Jusqu'à maintenant, aucune blessure associée à ce défaut n'a été signalée à l'entreprise ou à Santé Canada.

Restez branché et recevez les plus récents avis et rappels de produits de Santé Canada.

