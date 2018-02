Vous venez d'arriver au Canada? Renseignez-vous sur les impôts et les prestations







OTTAWA, le 22 févr. 2018 /CNW/ - Si vous êtes un nouvel arrivant au Canada, vous devez produire votre déclaration de revenus si vous souhaitez recevoir certaines prestations ou certains crédits, si vous voulez être remboursés ou si vous pensez qu'il se peut que vous deviez des impôts.

Tout ce que vous devez savoir sur la production de votre déclaration de revenus se trouve dans la section « Impôts » sur le site canada.ca. Là, vous pouvez apprendre comment obtenir votre numéro d'assurance sociale, remplir une déclaration de revenus, demander des prestations et des crédits et communiquer avec l'Agence du revenu du Canada (ARC) si vous avez besoin d'aide. Vous pouvez également y obtenir des renseignements fiscaux internationaux.

Faits importants

Une fois que vous aurez produit une déclaration de revenus pour la première fois et reçu un avis de cotisation de l'ARC, vous pourrez vous inscrire à Mon dossier et accéder à toutes les options de libre-service en ligne de l'ARC. Ces services sont sécurisés et ils facilitent et accélèrent la production de votre déclaration de revenus. Vous pouvez les utiliser pour produire votre déclaration de revenus, faire un paiement, savoir où en est le traitement de votre déclaration, vous inscrire au courrier en ligne, demander des prestations et plus encore.

En tant que nouvel arrivant, il est important de comprendre vos obligations fiscales ainsi que les prestations et crédits auxquels vous avez droit. L'ARC a des vidéos et des webinaires pour vous aider pendant la période de production des déclarations de revenus, dont le webinaire « Les nouveaux arrivants et les impôts canadiens : Les bons renseignements pour partir du bon pied » (également disponible en anglais, en arabe, en cantonnais, en punjabi, en espagnol et en tagalog).

