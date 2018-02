Le gouvernement du Québec accorde 222 400 $ au Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or







QUÉBEC, le 22 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est fier d'attribuer une aide financière de 222 400 $ au Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or pour la réalisation de deux projets favorisant, de manière innovante, un meilleur accès à la justice. Cette somme servira également à bonifier l'offre touristique de cet organisme situé en Abitibi-Témiscamingue.

C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le député d'Abitibi-Est et adjoint parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable du Plan Nord, M. Guy Bourgeois, au nom de la ministre de la Justice et procureure générale du Québec, Mme Stéphanie Vallée, et de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie, Mme Julie Boulet.

Le ministère de la Justice accorde une aide financière de 165 000 $ : une somme de 35 000 $ sera attribuée au projet Tibakinegen, alors qu'un montant de 130 000 $ sera alloué à la stratégie Anwatan, dans le cadre du Programme d'aide financière pour favoriser l'accès à la justice.

Le ministère du Tourisme accorde pour sa part un montant de 57 400 $ par l'entremise du Programme de soutien aux stratégies de développement touristique, volet 3 - Appui à la Stratégie de mise en valeur du tourisme de nature et d'aventure.

« Notre gouvernement est fier de soutenir les initiatives des organismes du milieu juridique qui contribuent à améliorer l'accès de milliers de Québécois à la justice. Par ailleurs, je me réjouis de constater que les intervenants du milieu sont aussi déterminés que moi à transformer et à moderniser la justice, et ce, au bénéfice de notre société. »

Stéphanie Vallée, ministre de la Justice et procureure générale du Québec

« Le Québec possède des atouts majeurs pour attirer les visiteurs, et ses grands espaces en font inévitablement partie. À ce titre, toutes les régions possèdent des attraits particuliers qui mettent en valeur notre belle nature. Le gouvernement du Québec est donc fier d'appuyer des initiatives qui, comme celle-ci, contribuent à rehausser la réputation de nos régions comme destinations plein air par excellence. »

Julie Boulet, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Le Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or constitue un lieu de ressources incontournable. Par ses nombreux projets culturellement pertinents, cet organisme cherche continuellement à améliorer la qualité de vie des Autochtones de la région. Le gouvernement du Québec partage la vision du centre, soit celle d'une société plus équitable et plus juste, et nous sommes fiers de contribuer à la bonification de son offre de services. »

Geoffrey Kelley, ministre responsable des Affaires autochtones

« Il est dans le rôle de notre gouvernement de soutenir les diverses initiatives sociales de la région, et celles en matière de justice ne font pas exception. J'ai donc la conviction que l'attribution de cette aide suscitera notamment, auprès de la clientèle plus vulnérable, un intérêt renouvelé envers la justice. De plus, en aidant l'organisme à bonifier l'offre touristique de produits autochtones authentiques sur notre territoire, nous valorisons la culture des premiers peuples. »

Guy Bourgeois, député d'Abitibi-Est et adjoint parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable du Plan Nord

L'aide financière du ministère de la Justice fait suite à un appel de projets lancé à l'été 2017. Elle s'inscrit dans l'attribution d'une somme de 500 000 $ dans le cadre du Programme d'aide financière pour favoriser l'accès à la justice.

Les sommes accordées dans le cadre de ce programme proviennent du Fonds Accès Justice. Ce fonds spécial, destiné au financement de tels projets, a été institué au ministère de la Justice le 5 avril 2012. Ses revenus sont principalement issus de sommes perçues à la suite d'infractions aux lois pénales québécoises et de l'entente Canada-Québec concernant les mesures québécoises de justice familiale.

La Stratégie de mise en valeur du tourisme de nature et d'aventure vise à faire du Québec une destination reconnue qui mise sur ses grands espaces et se distingue par son offre multiactivité.

L'investissement du gouvernement du Québec permettra entre autres de stimuler la création d'emplois, l'augmentation de visiteurs et l'accroissement des recettes touristiques dans la région.

Pour consulter la liste des projets retenus et les sommes attribuées cette année, visitez le www.justice.gouv.qc.ca.

