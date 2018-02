Une résidente de Windsor fait tourner la roue et remporte 200 000 $ au jeu INSTANT THE BIG SPIN







TORONTO, le 22 févr. 2018 /CNW/ - Après avoir voyagé en train de Windsor, sa ville natale, au Centre des prix OLG de Toronto, Anne Hammerschmidt s'est approchée pour faire tourner la roue THE BIG SPIN. Mme Hammerschmidt a remporté un lot de 200 000 $ au jeu INSTANT THE BIG SPIN (no 2097)!

« Je joue à la loterie depuis une vingtaine d'années », a raconté Mme Hammerschmidt, qui est secrétaire à la retraite. « Quand j'ai gratté mon billet INSTANT THE BIG SPIN chez moi et j'ai vu que j'étais gagnante, j'étais très excitée! »

Ce n'est qu'au moment où Mme Hammerschmidt, qui est âgée de 82 ans, a fait valider son billet au magasin qu'elle a su qu'elle avait remporté un gros lot et la chance de se rendre au Centre des prix OLG de Toronto pour faire tourner la roue THE BIG SPIN. « J'étais très heureuse », a-t-elle dit en souriant. « Quelle belle occasion! »

Mme Hammerschmidt compte profiter de son gain en emménageant dans un appartement plus grand. « Je vais me trouver un appartement à deux pièces. J'ai hâte d'avoir une demeure plus spacieuse », a-t-elle raconté. « Je vais aussi partager une partie de mon gain avec mes proches. »

« Ce gain me facilite vraiment la vie! », a conclu Mme Hammerschmidt.

Le jeu INSTANT THE BIG SPIN est un nouveau jeu exaltant à 5 $ qui allie le populaire billet à gratter, une roue animée sur l'écran du client du terminal de loterie qui dévoilera les lots et une véritable roue THE BIG SPIN au Centre des prix OLG à Toronto que pourront tourner les grands gagnants.

Il existe trois manières amusantes de gagner au jeu INSTANT THE BIG SPIN :

GRATTEZ - Grattez pour courir la chance de gagner un lot instantané en argent allant de 5 $ à 100?000 $ ou un lot TOUR.



REGARDEZ - Si le lot gagné sur votre billet INSTANT est TOUR, rendez-vous chez un détaillant de loterie d'OLG pour valider votre billet et regardez la roue animée tourner à l'écran du client du terminal. Chaque TOUR vous offre un lot garanti! Les lots TOUR vont de 10 $ à 10?000 $ ou un GRAND TOUR.



TOURNEZ - Si la roue animée s'arrête sur «?BIG SPIN?», vous gagnez un GRAND TOUR et êtes invité à vous rendre au Centre des prix OLG pour faire tourner la véritable roue THE BIG SPIN et remporter un lot garanti allant de 100?000 $ à 500?000 $!

Le billet gagnant a été acheté à la Downtown Cigar Shop de l'avenue Ouellette à Windsor.

