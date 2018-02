Le gouvernement du Canada annonce une nomination à la magistrature de l'Ontario







OTTAWA, le 22 févr. 2018 /CNW/ - L'honorable Jody Wilson-Raybould, ministre de la Justice et procureur général du Canada, a annoncé aujourd'hui la nomination suivante en vertu du nouveau processus de nomination à la magistrature annoncé le 20 octobre 2016. Ce nouveau processus met l'accent sur la transparence, le mérite et la diversité, et continuera de veiller à la nomination de juristes qui incarnent les plus hautes normes d'excellence et d'intégrité.

Karen D.M. Leef, associée au sein du cabinet Pender & Leef, est nommée juge de la Cour supérieure de justice de l'Ontario et juge du Tribunal de la famille de Durham. Elle occupe un nouveau poste créé à la suite de l'adoption du projet de loi C-44, Loi no 1 d'exécution du budget de 2017.

Biographie

Madame la juge Karen Dawn Michèle Leef a grandi à Ottawa. Elle a obtenu son diplôme de premier cycle (1992) et son baccalauréat en droit (1995) de l'Université d'Ottawa et elle a été admise au Barreau de l'Ontario en 1997.

Au cours des 19 dernières années, la juge Leef a été associée du cabinet d'avocats Pender & Leef, où elle s'est spécialisée dans le domaine du droit de la famille et de la protection de l'enfance. Elle a été inscrite sur la liste d'avocats d'Aide juridique Ontario pendant toute sa carrière et elle a représenté certaines des personnes les plus vulnérables de la société. La juge Leef était aussi inscrite auprès du Bureau de l'avocat des enfants et, pendant plus de 14 ans, elle a représenté des enfants dans des instances familiales et de protection de l'enfance.

La juge Leef a été active au sein de la communauté juridique pendant toute sa carrière. Elle a siégé à de nombreux comités, dont le sous-comité de la magistrature et du barreau pour la Loi sur les services à l'enfance et à la famille (CFSA) de la Cour supérieure de justice à Ottawa, et elle est l'ancienne présidente de la CFSA Defence Counsel Association d'Ottawa. Elle a fait du mentorat auprès de jeunes avocats pour Aide juridique Ontario et a participé à la planification et à la prestation de plusieurs programmes de formation juridique permanente, avec un accent particulier sur le domaine de la protection de l'enfance.

En dehors du droit, la juge Leef est une bénévole active pour les Guides du Canada et elle est une nouvelle adepte de la course de bateaux-dragons. Elle et son mari, Scott, ont deux jeunes enfants.

Des extraits de la demande de nomination à la magistrature de la juge Leef seront disponibles sous peu.

Faits en bref

L'annonce d'aujourd'hui porte à 100 le nombre de nominations judiciaires effectuées cette année, ce qui constitue le nombre le plus élevé de nominations judiciaires faites en une année par un ministre de la Justice au cours de la dernière décennie.

au cours de la dernière décennie. Parmi les personnes nommées, la moitié sont des femmes, quatre sont Autochtones et seize se sont auto-identifiées comme étant membres d'une minorité visible, LGBTQ2 ou vivant avec un handicap.

Le budget de 2017 comprend un financement supplémentaire de 55 millions de dollars sur cinq ans, commençant en 2017- 2018, et de 15,5 millions de dollars par année par la suite pour la nomination de 28 nouveaux juges fédéraux. De ces nouveaux postes, douze ont été alloués à l' Alberta et un au Yukon , les quinze autres étant placés dans un bassin pour les besoins dans d'autres juridictions.

de 15,5 millions de dollars par année par la suite pour la nomination de 28 nouveaux juges fédéraux. De ces nouveaux postes, douze ont été alloués à l' et un au , les quinze autres étant placés dans un bassin pour les besoins dans d'autres juridictions. Pour assurer une magistrature adaptée, éthique et sensible à l'évolution des besoins de la société canadienne, le Conseil canadien de la magistrature recevra une somme de 2,7 millions de dollars sur cinq ans et de 0,5 million de dollars de par la suite. Ceci appuiera un programme de formation, d'éthique et de déontologie juridiques, y compris concernant la sensibilité culturelle et de genre.

Les nominations à la magistrature fédérale sont faites par le gouverneur général, agissant selon l'avis du Cabinet fédéral et sur les recommandations de la ministre de la Justice .

. Les comités consultatifs à la magistrature à travers le Canada jouent un rôle essentiel dans le processus d'évaluation des candidatures à la magistrature. Il y a 17 comités consultatifs à la magistrature qui représentent toutes les provinces et tous les territoires.

jouent un rôle essentiel dans le processus d'évaluation des candidatures à la magistrature. Il y a 17 comités consultatifs à la magistrature qui représentent toutes les provinces et tous les territoires. Des réformes importantes au rôle et à la structure des comités consultatifs à la magistrature ont été annoncées le 20 octobre 2016 afin d'augmenter l'indépendance et la transparence du processus. Seize comités consultatifs à la magistrature ont été reconstitués à ce jour.

SOURCE Ministère de la Justice Canada

Communiqué envoyé le 22 février 2018 à 15:22 et diffusé par :