Nids-de-poule - Interventions des équipes du Ministère







MONTRÉAL, le 22 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports informe les usagers de la route que plusieurs interventions sur le réseau routier de la région métropolitaine de Montréal sont en cours afin de colmater des

nids-de-poule.

Lors de brusques écarts de température comme c'est le cas ces derniers jours, les patrouilleurs du Ministère exercent une plus grande vigilance, car l'apparition de nids-de-poule est soudaine et plus fréquente. Les interventions sur le réseau routier sont réalisées en continu par les équipes du Ministère. Il est important de préciser que ces interventions hivernales sont temporaires, car elles sont faites dans des conditions qui ne sont pas toujours favorables (chaussée mouillée, précipitations et température froide). Une intervention plus durable est souvent requise par la suite pour corriger l'enrobé.

Les usagers de la route peuvent informer le Ministère de la présence de nids-de-poule en utilisant le service Québec 511. Pour les usagers de la route dont le véhicule a été endommagé, une procédure de réclamation est disponible sur le site Web du Ministère.

Le Ministère recommande aux usagers de la route de ralentir, d'adapter leur conduite en fonction des conditions routières et climatiques en vigueur, et de garder une distance sécuritaire entre les véhicules.

SOURCE Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports

Communiqué envoyé le 22 février 2018 à 14:59 et diffusé par :