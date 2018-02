Renouvellement de la licence de Télé-Québec - Martine Ouellet demande que la programmation soit maintenue 100 % en français







QUÉBEC, le 22 févr. 2018 /CNW Telbec/ - La députée à l'Assemblée nationale Martine Ouellet a déposé aujourd'hui, conjointement avec Pascal Bérubé, leader du Parti Québécois, Gaétan Lelièvre, député de Gaspé et Gabriel Nadeau-Dubois, député de Gouin, une motion afin que l'Assemblée nationale demande au CRTC de renouveler la demande de licence de Télé-Québec en maintenant sa programmation complètement en français. Une motion rejetée par le gouvernement libéral.

Voici la motion présentée par Martine Ouellet :

Que l'Assemblée nationale rappelle que Télé-Québec est une société financée par l'État du Québec;

Qu'elle rappelle que l'État du Québec a une seule langue officielle: le français;

Qu'en conséquent, l'Assemblée nationale demande au CRTC de renouveler la demande de licence de Télé-Québec en maintenant sa programmation complètement en français.

Cette motion faisait suite à une question de Pascal Bérubé sur le même sujet; question que la ministre de la Culture, Marie Montpetit, s'est empressé d'éviter, trois fois plutôt qu'une...

«Tant que le Québec ne sera pas indépendant, c'est le CRTC qui renouvelle les licences de nos antennes québécoises. Nous devons être extrêmement vigilants afin que la dérive institutionnelle du gouvernement libéral de Philippe Couillard n'influence ni le CRTC, ni les intervenants dans les dossiers de renouvellement », a déclaré Martine Ouellet. «Les anglophones du Québec, la minorité linguistique la mieux traitée sur la planète, ont déjà plus que leur part et ils en demandent encore plus! Seulement du côté de la télévision publique, 1 chaîne sur 3 au Québec est anglophone à 100%, soit 33% de la télévision publique en anglais... pour 9,6% de la population.»

Hier, on apprenait que l'organisme English Language Arts Network (ELAN) suggère au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) d'imposer à Télé-Québec de consacrer 10 % de son budget et de sa programmation à la communauté anglo-québécoise.

«Il s'agit d'un exemple patent d'une demande totalement disproportionnée!», a poursuivi Martine Ouellet. «Avec le laxisme dont fait preuve le gouvernement de Philippe Couillard quant au statut de langue officielle du français, pas étonnant que la communauté anglophone se sente légitimée de revendiquer encore plus. Ils doivent sentir que le gouvernement libéral est prêt à en faire moins pour le français, alors qu'il devrait en faire beaucoup plus», a-t-elle conclu.

SOURCE Députés indépendants

Communiqué envoyé le 22 février 2018 à 14:34 et diffusé par :