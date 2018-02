La ministre McKenna a discuté de la santé des océans et des possibilités économiques liées à l'action climatique lors de sa visite à New York







NEW YORK, le 22 févr. 2018 /CNW/ - La ministre de l'Environnement et du Changement climatique du Canada, Catherine McKenna, a conclu aujourd'hui une série de rencontres à New York, au cours desquelles elle a renforcé la relation entre le Canada et les États-Unis, en soulignant l'importance de l'ALENA et du commerce pour les deux pays ainsi que la nécessité d'accélérer l'action climatique et le financement durable pour soutenir une économie axée sur la croissance propre pour les générations actuelles et futures.

Au cours de sa visite, la ministre McKenna a également fait la promotion de la priorité que s'est fixée le Canada dans le cadre de sa présidence du G7, à savoir la collaboration à l'égard des changements climatiques, des océans et de l'énergie propre.

La ministre McKenna a rencontré des représentants de la New York Green Bank et de la Connecticut Green Bank. Le Canada travaille actuellement à l'établissement d'une Banque de l'infrastructure du Canada qui utilisera l'aide fédérale pour attirer des investissements privés et institutionnels afin de soutenir de nouveaux projets générateurs de revenus qui sont dans l'intérêt du public. Cette rencontre était très importante afin de mieux comprendre les pratiques exemplaires pour obtenir du financement auprès du secteur privé pour stimuler les investissements dans l'énergie renouvelable et l'efficacité énergétique.

La ministre McKenna s'est également entretenue avec Dan Zarrilli, dirigeant principal de la résilience et directeur principal de la politique et des programmes climatiques de la ville de New York, afin de discuter de la manière dont les collectivités peuvent atténuer les répercussions des changements climatiques et s'y adapter, en tirant des leçons de l'expérience de New York en matière de conditions météorologiques extrêmes.

La ministre McKenna a également consulté les ambassadeurs des Nations Unies des États côtiers africains et des petits États insulaires en développement, ainsi que Peter Thompson, envoyé spécial des Nations Unies pour les océans, au sujet de la santé des océans. Les ambassadeurs des Nations Unies se sont dits extrêmement préoccupés par les répercussions des changements climatiques dans leurs pays et par la santé des océans. Ils ont également insisté sur l'importance de se doter de stratégies solides en matière de rétablissement des milieux marins et côtiers, de renforcer la résilience des collectivités côtières et d'assurer une croissance économique inclusive dans les régions marines et côtières.

La ministre McKenna a poursuivi sa tournée Campus Climat à l'École d'affaires internationales et publiques de l'Université Columbia, où elle a discuté du leadership du Canada en matière de changements climatiques et du rôle que les jeunes jouent dans la création d'un avenir axé sur la croissance propre.

« Je suis fière d'être à New York pour renforcer la relation entre le Canada et les États-Unis, en soulignant l'importance de l'ALENA et du commerce pour les deux pays, la nécessité d'accélérer l'action climatique et le financement durable pour appuyer une économie axée sur la croissance propre, ainsi que les priorités canadiennes pour le G7, y compris la santé des océans. Il ne faut pas perdre de vue que l'environnement et l'économie vont de pair. »

- Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

