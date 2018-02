Economical établit une nouvelle norme d'engagement envers les courtiers grâce à Vyne(MC)







Les courtiers tireront profit d'une nouvelle gamme de produits concurrentiels, d'un service plus rapide, de processus améliorés et d'une tarification sophistiquée

WATERLOO, ON, le 22 févr. 2018 /CNW/ - Economical a annoncé aujourd'hui que, plus tard cette année, elle procédera au lancement de sa nouvelle solution aux courtiers VyneMC, composée de nouveaux produits, d'une tarification sophistiquée et de processus simplifiés. Cette nouvelle gamme représente l'aboutissement d'investissements stratégiques au cours des deux dernières années dans le but de remplacer le système de gestion de polices aux courtiers en assurance des particuliers et de renforcer ses fondations pour l'avenir.

« En raison de notre accent stratégique visant à favoriser la croissance au sein du réseau de courtiers, nous sommes déterminés à offrir une solution avant-gardiste aux courtiers », affirme Tom Reikman, Chef de la distribution, Assurance Economical. « Le lancement de VyneMC établira une nouvelle norme d'engagement et améliorera la façon dont nous travaillons avec nos courtiers en assurance des particuliers et des véhicules utilitaires tarifés individuellement. »

VyneMC est une nouvelle façon pour les courtiers de faire affaire avec Economical, repensée en collaboration avec des courtiers partenaires dans l'ensemble du Canada.

« Nous continuerons de faire évoluer Vyne en fonction de leurs commentaires et réponses », poursuit M. Reikman. « Nous sommes reconnus pour nos relations étroites avec nos précieux courtiers partenaires et notre respect envers eux. »

En 2016, Economical, conjointement avec Deloitte, a remporté le prix Innovation de Guidewire (en anglais) pour son utilisation de la plateforme de Guidewire lors du lancement de Sonnet. Bâti à l'aide de la même plateforme Guidewire, mais conçu selon les besoins précis des courtiers, VyneMC améliorera la simplicité d'affaire pour les courtiers par l'entremise d'un service plus rapide et de la capacité des courtiers à émettre une police en seulement quelques minutes. En plus de processus simplifiés et d'une tarification et de produits axés sur les clients, VyneMC comprend des choix clairs de risques et de garanties, des taux fiables, des options de paiement flexibles et des documents de police que les clients pourront facilement comprendre.

VyneMC sera lancé plus tard en 2018 en Ontario, dans la région de l'Atlantique, au Québec et en Alberta.

Assurance Economical, fondée en 1871, est l'un des plus importants assureurs de dommages au Canada avec plus de 2,2 milliards de dollars en primes annualisées et plus de 5,6 milliards de dollars d'actifs au 31 décembre 2017. Établie à Waterloo, cette entreprise canadienne, dirigée par des intérêts canadiens, répond aux besoins d'assurance de plus d'un million de clients dans l'ensemble du pays. Assurance Economical fait affaire sous les marques suivantes : Assurance Economical; Economical; Western General; Economical Sélect; Perth, Compagnie d'Assurance; Sonnet; Petsecure; Family Insurance Solutions et Financière Economical.

