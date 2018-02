Conciliation famille-travail-études - La députée Caroline Simard annonce une aide financière de 10 000 $ à la Ville de Clermont pour soutenir un projet de garde pendant la relâche scolaire 2018







QUÉBEC, le 22 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Pour favoriser un meilleur équilibre des responsabilités familiales et professionnelles des parents qui ont des enfants d'âge scolaire, le gouvernement du Québec accorde 10 000 $ à la Ville de Clermont dans le cadre du Programme de soutien à des projets de garde pendant la relâche scolaire 2018.

La députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Mme Caroline Simard, a fait cette annonce aujourd'hui, au nom du ministre de la Famille, M. Luc Fortin. Une subvention totale de 21 900 $ sera ainsi accordée pour la réalisation de projets dans la circonscription de Charlevoix-Côte-de-Beaupré.

Ce programme permet notamment d'offrir de nouveaux camps de jour pendant la relâche scolaire et de bonifier l'offre d'activités. Il vise également à favoriser une gestion plus équilibrée du temps consacré à la vie professionnelle et à la vie familiale par les parents travailleurs ou étudiants ayant des enfants d'âge scolaire.

Citations

« Je me réjouis de cette excellente nouvelle pour les parents de la Ville de Clermont. Une offre de garde bonifiée pendant la relâche scolaire 2018 répondra encore plus aux besoins des familles de notre région. Contribuer à améliorer la qualité de vie familiale des citoyens de Clermont est une de mes priorités. »

Caroline Simard, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré

« Ces projets viennent répondre au besoin de nombreuses familles d'avoir accès à des services de garde pendant la relâche scolaire et la période estivale. Notre gouvernement souhaite les aider à concilier leurs responsabilités familiales et professionnelles en leur proposant des mesures concrètes, comme l'aide financière annoncée aujourd'hui, pour qu'elles aient une meilleure qualité de vie. »

Luc Fortin, ministre de la Famille

Faits saillants

La Ville de Clermont recevra 10 000 $ pour la relâche scolaire.

L'aide financière accordée fait suite à un appel de projets qui s'est terminé le 8 décembre 2017.

Le Programme de soutien à des projets de garde pendant la relâche scolaire et la période estivale 2018 s'inscrit dans la Stratégie gouvernementale pour l'égalité entre les femmes et les hommes vers 2021.

