La ministre Joly lance la nouvelle initiative jeunesse Paul Yuzyk pour le multiculturalisme







Grâce à cette initiative, des dizaines de jeunes Canadiens recevront des fonds pour réaliser des projets qui encouragent le multiculturalisme dans leur communauté

GATINEAU, QC, le 22 févr. 2018 /CNW/ - La diversité représente une force pour le Canada. Nos jeunes leaders jouent un rôle déterminant lorsqu'ils contribuent à préparer l'avenir et à faire du Canada un pays plus fort et plus prospère, où tous les citoyens peuvent s'épanouir pleinement.

Aujourd'hui, l'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien et ministre responsable du Multiculturalisme, a annoncé le lancement de la nouvelle initiative jeunesse Paul Yuzyk pour le multiculturalisme. Dans le cadre de cette initiative de financement annuel, des microsubventions d'au plus 1 000 dollars seront versées à des dizaines de jeunes Canadiens, afin de financer des projets visant à promouvoir la diversité et l'inclusion dans leur communauté. L'initiative permettra aux jeunes leaders d'avoir un effet positif sur leur communauté en s'attaquant au racisme et à la discrimination. Les citoyens canadiens ou résidents permanents âgés de 18 à 24 ans peuvent transmettre leur demande de subvention par voie électronique jusqu'au 20 avril 2018.

La nouvelle initiative jeunesse Paul Yuzyk pour le multiculturalisme s'inscrit dans l'engagement du gouvernement du Canada de promouvoir le multiculturalisme et de renforcer les communautés canadiennes diversifiées, tout en travaillant à éradiquer la discrimination, le racisme et les préjugés sous toutes leurs formes. La nouvelle initiative rend hommage au legs du défunt sénateur Paul Yuzyk, qui a développé et mis en valeur le principe du multiculturalisme au Canada. Elle invite les jeunes leaders à poursuivre son oeuvre et à favoriser l'inclusion et la compréhension culturelle dans les communautés du pays.

L'initiative sera administrée par Inter-Action, le programme de subventions et de contributions du gouvernement du Canada pour le multiculturalisme. Inter-Action finance des projets de développement et d'engagement communautaire dans le but de favoriser une meilleure compréhension interculturelle et l'égalité des chances pour les personnes de toutes les cultures.

« Notre avenir repose sur les jeunes du Canada. Ce sont eux qui assureront la prospérité, la diversité et le dynamisme de nos communautés. Cette initiative servira à financer des projets pour favoriser la diversité et célébrer nos différences. Elle mettra en valeur des leaders remarquables qui s'efforcent d'améliorer leur communauté. »

? L'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien et ministre responsable du Multiculturalisme

« L'initiative jeunesse Paul Yuzyk pour le multiculturalisme est un outil formidable. Il donne aux jeunes l'occasion d'avoir de l'influence dans leur communauté. Je suis persuadé que cette nouvelle initiative permettra de préserver le legs du défunt sénateur Paul Yuzyk, lequel nous rappelle l'apport de la dynamique communauté ukrainienne du Canada à notre société multiculturelle?. »

? M. Arif Virani, secrétaire parlementaire de la ministre du Patrimoine canadien (Multiculturalisme)

« Au sein du Congrès des Ukrainiens Canadiens, nous sommes ravis que le souvenir du sénateur Paul Yuzyk demeure vivant grâce à cette initiative. Ces microsubventions encourageront des jeunes de toutes les régions du Canada à reconnaître la contribution du sénateur Yuzyk à la politique de multiculturalisme. »

? M. Paul Grod, président national, Congrès des Ukrainiens Canadiens

Le programme de microsubventions a pour but de verser des fonds à de jeunes Canadiens qui font preuve de leadership, d'initiative et d'engagement communautaire en proposant des idées qui incitent les gens à agir ensemble afin d'éradiquer le racisme et la discrimination à l'échelle locale.

Les jeunes Canadiens peuvent présenter une demande de microsubvention de 250 dollars, 500 dollars ou 1 000 dollars. Les projets doivent :

se dérouler au Canada ;

; inclure des personnes appartenant à plus d'une communauté culturelle, religieuse ou ethnique et créer de réelles occasions, pour les membres de ces communautés, d'avoir des échanges positifs;

satisfaire à au moins un des critères suivants :

contribuer à éradiquer la discrimination, le racisme et les préjugés;



mobiliser les jeunes et leur offrir l'occasion de participer à la vie communautaire;



rassembler les gens au moyen des arts, de la culture ou du sport.

En mettant en oeuvre cette initiative, Patrimoine canadien encourage les jeunes à participer à la création d'une société intégrée et cohésive qui lie les cultures afin de promouvoir la compréhension interculturelle; l'égalité des chances pour les personnes de toutes les origines; ainsi que le sens et l'engagement civique et une saine démocratie.

L'initiative jeunesse Paul Yuzyk pour le multiculturalisme met en valeur le legs du défunt sénateur Paul Yuzyk, qui a défendu le principe du multiculturalisme canadien et a participé activement à son élaboration et à sa mise en oeuvre.

Initiative jeunesse Paul Yuzyk pour le multiculturalisme

