Le secrétaire parlementaire Virani annonce un financement de 1,4 million pour la tournée nationale de sensibilisation à l'Holodomor







Le gouvernement du Canada versera plus de 1,4 million de dollars à la Fondation Canada-Ukraine pour sa tournée nationale de sensibilisation à l'Holodomor de 2017 à 2020

TORONTO, le 22 févr. 2018 /CNW/ - M. Arif Virani, secrétaire parlementaire de la ministre du Patrimoine canadien (Multiculturalisme) et député de Parkdale-High Park, a annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Canada affectait plus de 1,4 million de dollars à la Fondation Canada-Ukraine pour sa tournée nationale de sensibilisation à l'Holodomor de 2017 à 2020. M.Virani a fait cette annonce au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien et ministre responsable du Multiculturalisme.

Dans le cadre de cette tournée qui se déroule de 2017 à 2020, une classe itinérante parcourt le pays pour sensibiliser les Canadiens à l'Holodomor, ainsi que promouvoir la tolérance et la compréhension interculturelles. On prévoit que 65 000 personnes aux quatre coins du pays en bénéficieront.

Le gouvernement du Canada versera à la Fondation 1 459 730 $ sur trois ans par l'entremise du volet Projets d'Inter-Action, son programme de financement du multiculturalisme. Inter-Action soutient les projets axés sur la participation et le développement communautaires qui favorisent la compréhension interculturelle et l'égalité des chances pour les gens de toutes les cultures.

La diversité et l'inclusion sont au coeur de notre identité. Des projets comme cette tournée aident à créer des liens entre tous les Canadiens en tentant d'éliminer la discrimination, le racisme et les préjugés tout en donnant l'occasion aux jeunes de participer à la vie communautaire et en unissant les Canadiens par l'entremise des arts, de la culture ou du sport.

Citations

« La diversité du Canada est une force et une source de grande fierté. Notre gouvernement est fier d'appuyer des projets comme la tournée nationale de sensibilisation à l'Holodomor, qui sensibilise le public aux horreurs de l'un des plus sombres chapitres de l'histoire de l'humanité : l'Holodomor ukrainien. Je tiens à remercier la Fondation Canada-Ukraine et toute la communauté ukrainienne au Canada du leadership dont elles ont fait preuve afin de promouvoir un dialogue interculturel et de rendre le Canada encore plus inclusif. »

-- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien et ministre responsable du Multiculturalisme

« La tournée nationale de sensibilisation à l'Holodomor de 2017 à 2020 est une belle occasion d'intéresser les communautés et écoles du pays à cette tragédie. Il est essentiel que les Canadiens en apprennent plus sur l'Holodomor, ce génocide par la famine imposé par l'État ayant entraîné la mort de millions d'Ukrainiens en 1932 et 1933. Notre gouvernement est fier d'investir dans des projets essentiels, comme celui-ci, qui apprennent aux jeunes l'importance de la diversité et de la lutte contre l'intolérance, aidant ainsi à prévenir d'autres tragédies comme l'Holodomor. L'autobus de l'Holodomor et la tournée nationale de sensibilisation à l'Holodomor sont un bel exemple de la façon dont les Canadiens d'origine ukrainienne encouragent l'interaction positive entre toutes les communautés culturelles, religieuses et ethniques du Canada. »

-- M. Arif Virani, secrétaire parlementaire de la ministre du Patrimoine canadien (Multiculturalisme) et député de Parkdale-High Park

« Nous sommes reconnaissants au gouvernement du Canada de cet appui considérable à la sensibilisation à Holodomor, ce qui rappellera aux Canadiens notre responsabilité commune de s'élever contre la tyrannie, l'oppression et les crimes contre l'humanité survenant partout dans le monde. Cette année, nous soulignons les 85 ans de l'Holodomor. Nous honorons la mémoire des millions de victimes de l'Holodomor et rendons hommage aux survivants, qui ont courageusement partagé leur histoire, faisant ainsi en sorte que ce terrible génocide soit révélé au monde entier. »

-- M. Paul Grod, président national, Congrès des Ukrainiens-Canadiens

« Ce projet a été conçu à l'origine dans le but de jeter des ponts entre les communautés afin de les sensibiliser et de promouvoir la compréhension interculturelle, la tolérance et un respect plus profond des valeurs démocratiques que nous chérissons tous en tant que Canadiens. Nous sommes ravis que le gouvernement du Canada ait honoré le succès de ce projet en acceptant de le renouveler pour trois autres années.

-- M. Bob Onyschuk, ancien président de la Fondation Canada-Ukraine

Les faits en bref

La Fondation Canada-Ukraine est un organisme de bienfaisance sans but lucratif qui mène ses activités au Canada et en Ukraine depuis 1995. Son mandat est de contribuer à l'édification d'une nation démocratique dont la société civile soutient et promeut la culture, les traditions et la langue ukrainiennes en consolidant des partenariats stratégiques au Canada et en Ukraine. La Fondation vise à remplir son mandat en soutenant, en finançant et en administrant des projets humanitaires ainsi que des projets touchant la primauté du droit et le développement économique de l'Ukraine.

Le programme Inter-Action a deux volets : Projets et Événements. Le volet Projet fonctionne par appel d'offres et vise les projets pluriannuels et à long terme qui ont une portée nationale. Le volet Événements permet d'envoyer des demandes de subventions tout au long de l'année pour présenter des activités communautaires.

Depuis le lancement du premier appel d'offres en mars 2017, le volet Projets du programme Inter-Action a reçu plus de 250 demandes d'organismes provenant de collectivités partout au Canada.

