Un pas vers des salles d'urgence plus efficaces - Univalor choisit Logibec comme licencié pour la solution innovatrice, de réorientation clinique, développée conjointement par le CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal et le Dr Alexandre Messier de l'Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal

MONTRÉAL, le 22 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Logibec inc. (Logibec) a été sélectionnée par Univalor, société de valorisation de la recherche universitaire, pour la commercialisation, la distribution, l'implantation et l'amélioration de la solution de réorientation clinique développée par le Dr Alexandre Messier de l'Hôpital Sacré-Coeur de Montréal (HSCM) et le Centre intégré de santé et de services sociaux du Nord-de-l'Île-de-Montréal (CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal). Cette entente est axée sur la commercialisation rapide de cet outil innovateur pour le marché de la santé et des services sociaux afin de permettre aux établissements de santé, ainsi qu'aux patients de bénéficier d'une expérience à l'urgence plus efficace.

L'outil de réorientation est basé sur un algorithme médical unique et éprouvé. À l'aide d'un ensemble de prérequis médicaux, la solution identifie les patients qui peuvent être réorientés de façon sécuritaire vers des cliniques locales partenaires pour recevoir des soins au lieu d'attendre à l'urgence. « Notre objectif est d'identifier les patients ayant des problèmes non urgents pouvant être traités à l'extérieur de l'hôpital. Ceci améliore l'expérience globale du patient, optimise l'efficacité de la salle d'urgence et représente la clé pour réduire le nombre de patients qui quittent l'urgence sans avoir vu un médecin », explique Dr Alexandre Messier, urgentologue à l'HSCM.

Cet outil fournit au personnel de triage un accès direct aux disponibilités des cliniques avoisinantes et leur permet de fixer un rendez-vous pour les patients directement dans l'application. Ceci permet également aux patients d'être dirigés vers la clinique de leur médecin de famille ou vers une clinique à proximité de leur résidence.

« Cet outil de réorientation est essentiel pour diminuer l'engorgement de nos urgences et pour fournir une meilleure expérience aux patients ayant des problèmes de santé non urgents en leur permettant d'éviter un long temps d'attente pour recevoir des soins. Nous investissons dans le développement et le déploiement des technologies innovatrices comme celle-ci, car nous croyons qu'elles sont essentielles pour améliorer l'état de santé des patients et pour optimiser la performance clinique et financière du système de la santé », explique Marc Brunet, Président et chef de la direction chez Logibec.

Le projet a été piloté par le CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal, débutant en 2015 à l'HSCM et se poursuivant en 2016 à l'Hôpital Fleury et à l'Hôpital Jean-Talon. « En moyenne, plus de 12 000 patients sont réorientés chaque année. L'utilisation de l'outil s'est avérée très sécuritaire. Un suivi est fait pour chaque patient qui revient à l'hôpital. Ceci nous permet de mieux comprendre la raison du retour du patient et ainsi perfectionner notre algorithme avec le temps », explique Dr Messier.

Le projet a déjà produit des résultats notables : à l'HSCM, une baisse de 20 à 44 % du temps d'attente à l'urgence pour la clientèle ambulatoire a été observée lors de l'implantation, et une réduction de plus de 15% des visites ambulatoires. De plus, 95% des patients réorientés sont de l'opinion que le programme devrait être étendu à la grandeur de la province.

Logibec, société en portefeuille de GI Partners, offre depuis 35 ans une expertise et des solutions innovatrices pour ce qui touche l'optimisation des processus et la gestion de la performance financière des établissements de soins de santé. Les systèmes d'information et les services de consultation offerts par l'entreprise s'alignent avec les besoins actuels et futurs de ces établissements. www.logibec.com.

Comptant 26 installations de santé et de services sociaux situées dans cinq arrondissements du nord de Montréal, le CIUSSS du Nord-de-l'Île-Montréal a la responsabilité d'organiser et de développer les services de santé et sociaux pour les 436 000 Montréalais de son territoire. Il offre aussi des services spécialisés principalement en traumatologie, en santé respiratoire, en santé cardiovasculaire et en santé mentale à 1,8 million de Québécois d'autres régions. Le CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal, affilié à l'Université de Montréal, se concentre sur trois principaux pôles de recherche : la recherche biomédicale, la recherche sociale et la recherche en santé mentale chez les enfants et les adolescents.

L'HSCM est un centre hospitalier universitaire du CIUSSS du Nord-l'Île-de-Montréal depuis 2015. Il est reconnu comme un centre suprarégional de soins, d'enseignement et de recherche. En plus des services spécialisés du CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal qui sont offerts à l'HSCM, on y retrouve également l'orthopédie tertiaire et la chirurgie bariatrique qui sont deux importants secteurs de pointe. http://ciusss-nordmtl.gouv.qc.ca/accueil/

Univalor est une société de valorisation de la recherche universitaire. Depuis 2001, Univalor s'emploie à commercialiser les découvertes scientifiques et les innovations technologiques issues des travaux de quelque 2600 chercheurs de l'Université de Montréal et de ses centres de santé affiliés, de Polytechnique Montréal et de HEC Montréal. Cette mission est possible grâce au support du ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation. En créant des liens entre l'université et le monde des affaires, Univalor contribue à rendre les entreprises plus compétitives, à générer des revenus pour la recherche, et, surtout, à enrichir la société. www.univalor.ca

