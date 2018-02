Le Groupe de Voyage Sunwing et Planet Hollywood entrent en partenariat et se dotent d'une stratégie d'expansion ambitieuse







MONTRÉAL, 22 févr. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Groupe de Voyage Sunwing, la plus grande compagnie de voyage intégrée verticalement en Amérique du Nord, vient tout juste de signer un accord avec la marque emblématique Planet Hollywood afin d'augmenter considérablement les activités hôtelières de cette dernière à l'échelle mondiale.La propriété Planet Hollywood Beach Resort Costa Rica ouvrira ses portes à l'automne 2018, et Planet Hollywood Resort Cancun accueillera ses premiers vacanciers à la fin du printemps 2019.Ces deux propriétés inaugurent l'incursion de Planet Hollywood dans la catégorie de plus en plus en demande des tout compris luxueux.



Depuis plus de 25 ans, la marque Planet Hollywood fait figure de référence dans le monde du divertissement et de la culture populaire.Mettant à profit ses liens étroits avec les célébrités et l'attrait universel pour les films, la télévision, la musique et les sports, Planet Hollywood prospère dans les secteurs du jeu vidéo, de la restauration, de l'hébergement, de la vente au détail, du loisir et du divertissement.

« La marque Planet Hollywood a toujours misé sur la prestation d'expériences uniques et mémorables », affirme Robert Earl, fondateur et président de Planet Hollywood.« Nous sommes ravis de ce partenariat avec le Groupe de Voyage Sunwing et avons bien hâte d'entreprendre les opérations aux splendides destinations de Costa Rica et de Cancun.De faire affaire avec le Groupe de Voyage Sunwing, qui a fait ses preuves dans l'exploitation et l'expansion de marques hôtelières de premier plan, fournit l'occasion parfaite pour donner un avant-goût de la célébrité à tous nos clients. »

En tant qu'hôtelier principal de la marque réputée à l'international, le Groupe de Voyage Sunwing vise à asseoir Planet Hollywood en position dominante dans l'hébergement de luxe.En plus de construire et de gérer les activités des nouveaux hôtels, le Groupe de Voyage Sunwing offrira des services de gestion et des possibilités de franchise pour de potentiels hôtels Planet Hollywood partout au monde.« Robert Earl est un visionnaire qui sait comment créer de palpitantes expériences interactives », affirme Stephen Hunter, président et chef de l'exploitation du Groupe de Voyage Sunwing. « Tout est dans l'ajout des petits détails négligés par les concurrents. » Dans le cadre de cette nouvelle entente, le Planet Hollywood Beach Resort Costa Rica sera la première propriété où les clients pourront profiter du concept « Vacation like a Startm », d'une thématique hollywoodienne et d'installations divertissantes, où ils pourront acheter des marques renommées et peut-être même apercevoir une vedette en vacances.

Les propriétés Planet Hollywood utiliseront une technologie de pointe pour rehausser l'expérience offerte, des écrans tactiles interactifs relatant l'expérience hollywoodienne au système PHTVtm, qui tiendra les vacanciers au courant des événements et activités en temps réel à partir de leur suite ou de partout dans l'hôtel.La marque investira dans des détails comme la création d'une architecture optimisant la portée musicale, pour créer une ambiance du tonnerre, ainsi que dans un système d'éclairage qui assurera de mettre chaque visage en valeur.Pour en savoir plus sur les hôtels ou les demandes de franchises, rendez-vous au www.planethollywoodhotels.com.

À PROPOS DE PLANET HOLLYWOOD

Planet Hollywood International inc. est le créateur et développeur mondial d'une marque de commerce qui exploite l'attrait universel pour les films, la télévision, les sports, la musique et les autres activités de loisirs.Les activités de l'entreprise offrent des produits et des services dans les secteurs du jeu vidéo, de la restauration, de l'hébergement, de la vente au détail, des loisirs et du divertissement au niveau mondial.

Pour obtenir plus d'information, visitez la page du Planet Hollywood Beach Resort sur Sunwing.ca.

À PROPOS DE GROUPE DE VOYAGE SUNWING

Le Groupe de voyage Sunwing, la plus grande compagnie de voyage intégrée en Amérique du Nord, est composé de vacances Sunwing et de Vacances Signature, deux voyagistes qui sont chefs de file en matière de vacances de loisirs au Canada, ainsi que de Sunwing Airlines, la compagnie aérienne de loisirs de premier plan au Canada, de SunwingJets, offrant des services d'affrètement de jets privés de luxe, de Vacation Express, un voyagiste en pleine expansion aux États-Unis, en plus des agences de voyages du Groupe, de Vacances SellOff et de Luxe Destination Weddings. Blue Diamond Hotels & Resorts, une chaîne novatrice qui gère des centres de villégiature des marques Royalton Luxury Resorts, Memories Resorts & Spa and Starfish Hotels & Resorts, est la compagnie de gestion hôtelière du Groupe de Voyage Sunwing dans les Caraïbes, à Cuba et au Mexique, tandis que NexusTours offre des services complets de gestion à destination à des prix abordables, en fournissant un transport terrestre fiable, des excursions populaires ainsi que d'autres services de gestion de voyage.

