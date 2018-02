/C O R R E C T I O N de la source -- Emploi et Développement social Canada/







Dans l'Avis aux médias - Les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique améliorent la qualité et l'accessibilité des services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants, en plus de les rendre plus abordables pour les familles de la Colombie-Britannique, diffusé le 22 févr. 2018 par Emploi et Développement social Canada sur le fil de presse CNW, veuillez prendre note que le secrétaire parlementaire de la ministre de l'Environnement et du Changement climatique sera présent. Aussi, les informations sur la Téléconférence média nationale sont disponibles. La copie complète et corrigée suit :

Avis aux médias - Les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique améliorent la qualité et l'accessibilité des services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants, en plus de les rendre plus abordables pour les familles de la Colombie-Britannique

OTTAWA, le 22 févr. 2018 /CNW/ - Le secrétaire parlementaire de la ministre de l'Environnement et du Changement Climatique, Jonathan Wilkinson, et la ministre du Développement des Enfants et de la Famille de la Colombie-Britannique, l'honorable Katrine Conroy, annonceront l'accord bilatéral conclu entre le Canada et la Colombie-Britannique sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants.

La ministre d'État de la Colombie-Britannique pour la Garde des enfants, l'honorable Katrina Chen, se joignera à eux. L'annonce sera faite au nom du ministre de la Famille, des Enfants et du Devéloppement social, l'honorable Jean-Yves Duclos.

Une séance de photos et un point de presse suivront.

Veuillez noter que tous les détails sont sujets à des modifications et qu'il s'agit de l'heure locale .

DATE : Le vendredi 23 février 2018



HEURE : 8 h 45



E NDROIT : Phil Bouvier Family Centre

717, avenue Princess

Vancouver (Colombie-Britannique)

TÉLÉCONFÉRENCE MÉDIA NATIONALE

NOTES : Les représentants des médias qui désirent participer par téléphone sont priés d'appeler 20 minutes à l'avance pour s'inscrire.

Heure : 8 h 15

Information de la téléconférence :

POUR POSER VOS QUESTIONS

Numéro sans frais : 1-877-353-9184

Code d'accès : 91735#

