Invitation au lancement de la campagne Trillion Tree Campaign le 9 mars 2018, Monte-Carlo

PlantAhead: 1.000 milliard d'arbres pour lutter contre la crise climatique

Tout a commencé par une présentation à l'école. Aujourd'hui, Plant-for-the-Planet est un mouvement mondial dont le but est de planter des arbres dans le monde entier pour faire face à la crise climatique. Felix Finkbeiner, fondateur et directeur de l'organisation, avait déjà pris la parole devant l'ONU quand il allait à l'école et voulait créer lui-même une compensation carbone alors que les adultes en parlaient tout le temps.

L'objectif fixé le 9 mars avec le titre PlantAhead à Monte-Carlo est le suivant: planter 1.000 milliards d'arbres. Pour réaliser cette vision, les gouvernements et les milliardaires ont été contactés au cours des trois derniers mois. Ce fut un succès: il y a déjà des engagements fermes pour quelques milliards d'arbres. Les partisans de la campagne « Trillion Tree Campaign » vont signer la déclaration officielle dans la matinée - après cela, le Prince Albert II de Monaco et les invités vont planter symboliquement un arbre dans les rues de Monaco. De plus, des discours passionnants et des tables rondes sont organisés au Forum Grimaldi, ainsi que le concert de clôture assuré par le groupe Matt Bianco.

300 représentants d'entreprises commerciales et d'entreprises (internationales), de politiciens, d'ONG, de scientifiques, ainsi que de milliardaires et de célébrités dont Marine de Carné (Ambassadeur de France à Monaco), Laurence Dalstein (Mission Environnement au Conseil général des Alpes-Maritimes), Yannick Quentel (Business hub de Monaco Côte d'Azur) et l'ancien joueur de tennis mondialement connu Boris Becker vont envoyer un message crucial au monde de Monte-Carlo et soutenir la campagne. Il y a également 100 enfants et adolescents du monde entier (Ambassadeurs de la Justice Climatique de Plant-for-the-Planet) qui vont assister à la réunion. L'ensemble de l'événement sera diffusé en direct via http://www.facebook.com/plantfortheplanet.

Nous aurons le plaisir de vous inviter à cette séance photo et à la conférence de presse du 9 mars 2018 à Monte-Carlo (Grimaldi Forum). Des représentants de Plant-for-the-Planet seront à votre disposition sur place. En outre, nous serions heureux d'établir un contact avec les responsables à l'avance.

Quand: Le vendredi 9 mars 2018, 14:00 heures (Admission 13:00 heures)

Où: Grimaldi Forum

