Tradeweb Markets va publier un rapport d'activité chaque trimestre







Le volume moyen quotidien des échanges mondiaux atteint plus de 430 milliards de dollars

NEW YORK, 22 février 2018 /PRNewswire/ -- Tradeweb Markets, un grand fournisseur mondial de marchés de revenus fixes, de dérivés et de fonds négociables en bourse (ETF), a annoncé la publication d'un rapport sur ses activités d'échange trimestrielles pour toutes ses plateformes institutionnelles, de gros et de détail confondues pour le quatrième trimestre 2017. Les acteurs du marché pourront désormais connaître pour chaque trimestre le volume d'activité pour les marchés mondiaux des taux, du crédit et des capitaux de Tradeweb Markets et pour ses activités dans les valeurs boursières.

« Tradeweb Markets est devenu l'un des marchés financiers mondiaux les plus importants, avec chaque jour un volume d'échange moyen de plus de 430 milliards de dollars », explique Lee Olesky, président-directeur général de Tradeweb Markets. « En communiquant davantage d'informations sur nos grands pôles de liquidités à revenu fixe, les dérivés et les ETF, nous pensons que les acteurs du marché comprendront mieux l'impact réel des échanges en ligne, à savoir qu'une plus grande connectivité, une plus grande efficacité et une plus grande transparence permettent un meilleur accès aux liquidités. »

La récente croissance que Tradeweb Markets a connue au troisième trimestre découle essentiellement des nouvelles innovations et de clients qui se préparent à effectuer des échanges par voie électronique dans le cadre de la directive révisée concernant les marchés d'instruments financiers (MiFID II). Par exemple, l'échange de produits dérivés de taux d'intérêt a connu une augmentation en glissement annuel de 51 % au quatrième trimestre, grâce à un recours plus fréquent à l'échange par compression et à l'adoption de l'exécution intelligente automatisée (AiEX).

La mise en rapport des pôles institutionnel et de liquidité au détail pour les produits du crédit a également contribué à l'augmentation de 107 % pour les obligations de sociétés de premier rang aux États-Unis et, à la veille de la réforme en Europe, Tradeweb Markets a également observé une croissance en glissement annuel de 44 % des échanges d'obligations de sociétés en Europe.

Pour plus d'informations sur les rapports d'activité de Tradeweb Markets, rendez-vous sur http://www.Tradeweb.com/Market_Activity_Reports/.

À propos de Tradeweb Markets

Tradeweb Markets construit et exploite un grand nombre des marchés financiers les plus efficaces au monde, offrant aux acteurs du marché une plus grande transparence et efficacité dans les revenus fixes, les dérivés et les fonds négociés en bourse (ETF). Axée sur l'application de la technologie pour renforcer l'efficacité tout au long du cycle de vie commercial, Tradeweb a lancé un traitement directement intégré dans les revenus fixes et prend désormais en charge les marchés pour plus de 20 classes d'actifs avec l'exécution électronique, le traitement, l'analyse post-commerciale et les données du marché dans un flux de travail intégré. Tradeweb Markets sert les marchés courtiers à consommateurs par le biais de la plateforme institutionnelle Tradeweb, le marché entre courtiers par le biais de Dealerweb, et la communauté des revenus fixes de vente au détail américains sur Tradeweb Direct. Les clients s'appuient sur Tradeweb pour guider l'évolution des revenus fixes et des dérivés à travers une architecture de négociation flexible et des marchés plus efficaces et transparents. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.Tradeweb.com.

Clayton McGratty, Tradeweb Markets +1-646-430-6054

Clayton.McGratty@Tradeweb.com

Jonathan Rick, Tradeweb Markets +1-646-430-6133

Jonathan.Rick@Tradeweb.com

Communiqué envoyé le 22 février 2018 à 06:26 et diffusé par :