Weatherford annonce une offre publique en numéraire pour les billets de premier rang en circulation à 9,625 % à échéance en 2019

BAAR, Suisse, 22 février 2018 /PRNewswire/ -- Weatherford International plc (NYSE : WFT) (la «?société?» ou «?Weatherford?») a annoncé aujourd'hui que Weatherford International Ltd., une société exonérée des Bermudes et une filiale indirecte, en propriété exclusive de la société («?Weatherford Bermuda?»), a débuté une offre publique («?l'offre publique?») pour acquérir en numéraire la totalité de ses billets de premier rang à 9,625 % à échéance en 2019 (les «?billets?»).

Les modalités de l'offre publique sont décrites dans une offre d'acquisition datée du 21 février 2018 («?l'offre d'acquisition?») et un avis connexe de livraison garantie (avec l'offre d'acquisition, les «?documents de l'offre?»).

L'offre publique expirera le 27 février 2018 à 17 h, heure de New York, sauf en cas de prolongation ou de fin anticipée par Weatherford Bermuda («?date d'expiration?»). Aucune offre soumise après la date d'expiration ne sera valide. Sous réserve des modalités de l'offre publique, la contrepartie pour chaque tranche de capital de 1000 $ validement déposée (et non validement retirée) et acceptée aux fins d'acquisition dans le cadre de l'offre publique sera la contrepartie des billets présentée dans le tableau ci-dessous (la «?contrepartie de l'offre publique?»), plus les intérêts courus et non réglés, le cas échéant, sur de tels billets depuis la dernière date de règlement des intérêts relatifs à ces billets à la date de règlement à l'exclusion de cette dernière (le sens donné au terme «?date de règlement?» est défini dans l'offre d'acquisition).

Titre des billets Numéro CUSIP Montant total du capital en circulation Contrepartie de l'offre publique (1) Billets de premier rang

à 9,625 %

à échéance en 2019 947075AF4 485 196 000 $ 1 069,00 $





(1) Pour 1000 $ du montant du capital des billets. À l'exclusion des intérêts courus et non réglés, qui seront également payables comme prévu dans les présentes.

Les billets déposés peuvent être retirés de l'offre publique avant (i) la date d'expiration et (ii) si l'offre publique est prolongée, le 10e jour ouvrable après le début de l'offre publique, et selon ce qui est prévu par la loi, selon la première éventualité.

L'offre publique n'est pas conditionnée à un montant minimum de billets déposés. Cependant, l'offre publique est soumise et conditionnée à la satisfaction ou à la renonciation de certaines conditions décrites dans l'offre d'acquisition, et notamment à l'achèvement par Weatherford International, LLC, une société à responsabilité du Delaware, de son offre de billets de premier rang annoncée simultanément.

Deutsche Bank Securities Inc., Citigroup Global Markets Inc., Morgan Stanley & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC, Wells Fargo Securities, LLC, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), TD Securities (USA) LLC, RBC Capital Markets, LLC, Barclays Capital Inc., Standard Chartered Bank, UniCredit Capital Markets LLC et BBVA Securities Inc. sont les courtiers-gérants de l'offre publique. D.F. King & Co., Inc. a été retenu pour servir d'agent de l'offre et d'agent d'information pour l'offre publique. Les personnes ayant des questions concernant l'offre publique doivent contacter Deutsche Bank Securities au (numéro vert) : (855) 287-1922 ou (appel en PCV) : (212) 250-7527. Les demandes de copies des documents de l'offre et d'autres documents connexes doivent être adressées à D.F. King & Co., Inc. au (numéro vert) : (888) 541-9895 ou par courrier électronique à l'adresse weatherford@dfking.com ou encore via l'adresse Web suivante : www.dfking.com/weatherford.

Ni la société, son comité de direction, les courtiers-gestionnaires, le dépositaire, l'agent d'information ou quiconque de la société, Weatherford Bermuda ou ses filiales respectives, ne recommande aux détenteurs de billets de déposer des billets en réponse à l'offre publique. L'offre publique est réalisée uniquement par les documents de l'offre. L'offre publique n'est pas faite aux détenteurs de billets situés dans une juridiction dans laquelle la réalisation ou l'acceptation d'une telle offre ne serait pas conforme aux lois sur les titres, aux lois sur l'émission des valeurs mobilières ou aux autres lois de ladite juridiction. Dans les juridictions où l'offre publique doit être effectuée par un courtier ou une maison de courtage de valeurs agréé, l'offre publique sera réputée avoir été effectuée pour le compte de Weatherford Bermuda par les courtiers-gestionnaires ou par un ou plusieurs courtiers ou maisons de courtage de valeurs agréés en vertu des lois desdites juridictions.

À PROPOS DE WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC

Weatherford est l'une des plus importantes multinationales dans le domaine des services de champs pétrolifères, proposant des solutions, technologies et services innovants, à l'industrie du pétrole et du gaz. La société exerce ses activités dans près de 90 pays et possède un réseau d'environ 880 sites, comprenant des établissements de fabrication, de services, de recherche et développement et de formation. Elle emploie quelque 29 200 personnes.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens de la loi fédérale, y compris en ce qui concerne l'offre de titres potentielle et les offres publiques d'achat de la société. Ces énoncés prospectifs sont généralement identifiés par l'utilisation des termes «?considérer?», «?s'attendre à?», «?anticiper?», «?estimer?», «?prévoir?», «?projeter?», «?être susceptible de?», «?devrait?», «?pourrait?», «?fera?», «?ferait?» et «?sera?» ou d'expressions similaires ou encore de l'utilisation de verbes au conditionnel ou au futur, bien que tous les énoncés prospectifs ne contiennent pas systématiquement ces termes permettant de les identifier. De tels énoncés sont soumis à des risques, des hypothèses et des incertitudes significatifs. Les facteurs importants connus susceptibles d'entraîner un écart sensible entre les résultats réels de la société et les résultats envisagés par de tels énoncés prospectifs sont décrits dans les facteurs de risques présents dans le rapport annuel de la société sur formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2017 et les facteurs de risques énoncés de temps à autre dans d'autres documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission. Weatherford n'assume aucune obligation de corriger ou de mettre à jour un quelconque énoncé prospectif, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autres, sauf en cas d'obligation légale en vertu des lois fédérales sur les titres.

Contacts pour les investisseurs :

Christoph Bausch +1.713.836.4615

Vice-président exécutif et directeur financier

Karen David-Green +1.713.836.7430

Vice-présidente - Relations avec les investisseurs, marketing et communication

