/R E P R I S E -- Avis de convocation - Douzième SU-PÈRE CONFÉRENCE, le jeudi 22 février prochain : le seul colloque annuel québécois dédié à la paternité !/







MONTRÉAL, le 20 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Monsieur Raymond Villeneuve, directeur du Regroupement pour la Valorisation de la Paternité (RVP), invite les représentants des médias à assister à la douzième SU-PÈRE CONFÉRENCE, le jeudi 22 février prochain. Près de 300 personnes sont attendues lors de cet événement qui abordera de nombreux sujets liés à la paternité au Québec : les pères et la conciliation famille-travail, l'approche gouvernementale en matière de soutien à l'engagement paternel et à la coparentalité, les pères en contexte d'allaitement, le vécu des enfants de pères immigrants, l'hébergement pour les pères en difficulté et leurs enfants, la place des pères dans les rencontres prénatales, le soutien aux pères en situation de rupture conjugale, l'adaptation des services à la famille aux réalités paternelles, etc. Le thème et le visuel de la prochaine Semaine Québécoise de la Paternité, qui se tiendra du 11 au 17 juin prochains, seront dévoilés lors de la conférence. En fin de journée, un événement-reconnaissance, le Gala Paternité, sera présenté aux participantes et participants. Le Gala Paternité sera animé par le comédien, Bernard Fortin. Pour plus de détails sur la programmation, rendez-vous à l'adresse : www.rvpaternite.org/spc.

LA SU-PÈRE CONFÉRENCE sera présentée à l'Hôtel Universel de Montréal, situé au 5000, rue Sherbrooke Est.

Rappel



Quoi ? Douzième SU-PÈRE CONFÉRENCE



Quand ? Le jeudi, 22 février 2018 à 9h00



Où ? Hôtel Universel de Montréal 5000, rue Sherbrooke Est Montréal

SOURCE Regroupement pour la Valorisation de la Paternité

Communiqué envoyé le 22 février 2018 à 06:00 et diffusé par :