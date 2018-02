/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Forum sur la maltraitance matérielle et financière envers les personnes aînées/







QUÉBEC, le 21 févr. 2018 /CNW Telbec/ - La ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l'intimidation, Mme Francine Charbonneau, invite les représentants des médias à assister au Forum sur la maltraitance matérielle et financière envers les personnes aînées, le jeudi 22 février. Elle sera accompagnée du ministre des Finances, M. Carlos J. Leitão, pour l'ouverture du Forum en début de journée.

Les représentants des médias sont invités pour les allocutions d'ouverture et de clôture. Ceux qui le souhaitent pourront demeurer dans la salle pendant le Forum dans la section qui leur sera réservée, mais aucune prise d'image ne sera permise pendant les échanges.

Les échanges seront accessibles en webdiffusion à partir du site Web du ministère de la Famille ou de la chaîne Youtube du Ministère, Famille Québec.

Ministère de la Famille - Forum sur la maltraitance matérielle et financière envers les personnes aînées

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/aines/lutte_contre_maltraitance/forum-maltraitance-materielle-financiere/Pages/index.aspx

Chaîne Youtube du ministère de la Famille

https://www.youtube.com/mfaquebec

DATE : 22 février



HEURE : 8 h 30 : Ouverture du Forum 8 h 40 : Allocution d'ouverture de la ministre Charbonneau 8 h 50 : Allocution d'ouverture du ministre Leitão 16 h : Allocution de clôture de la ministre Charbonneau



LIEU : Hôtel Le Concorde Québec Salle Borduas/Krieghoff 1225, cours du Général-de Montcalm Québec (Québec) G1R 4W6

SOURCE Cabinet de la ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l'intimidation

