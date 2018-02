Le volume des transactions de Virement Interac(MD) a atteint un niveau record en 2017







Le service de plus en plus populaire fait partie intégrante du système de paiement modernisé canadien.

TORONTO, le 22 févr. 2018 /CNW/ - La popularité du service Virement Interac continue de croître à un rythme effréné; un nombre record de consommateurs et d'entreprises ont utilisé la plateforme en 2017, effectuant plus de 241 millions de transactions dont la valeur totale représente plus de 92 milliards de dollars. Selon les données publiées aujourd'hui par Interac Corp., cela représente une hausse de 52 % du volume et une hausse de 44 % de la valeur totale par rapport aux chiffres de l'an dernier. Interac Corp. affirme que les trois quarts des utilisateurs de services bancaires en ligne au Canada sont inscrits au service Virement Interac, qui compte 7,4 millions d'utilisateurs uniques actifs chaque mois.

« La croissance annuelle régulière de l'utilisation du service Virement Interac témoigne de sa commodité et de sa fiabilité auprès des consommateurs, entreprises et institutions financières canadiens qui cherchent toujours des moyens d'envoyer, de demander et de recevoir de l'argent, a commenté Debbie Gamble, vice-présidente, Produits et plateformes numériques, Interac Corp. Nous sommes extrêmement fiers d'offrir aux Canadiens un service de virement de fonds numérique rapide, sécuritaire et fiable. Les niveaux records de l'utilisation de Virement Interac renforcent la position du Canada en lui permettant d'offrir un système de paiement plus rapide et modernisé, tant à l'échelle locale qu'à l'échelle internationale. »

Mme Gamble explique que les Canadiens apprécient le service Virement Interac comme solution de rechange à l'argent comptant et aux chèques, et qu'ils l'utilisent plus que tout autre service numérique de transaction entre particuliers*. En 2017, Interac a simplifié l'expérience utilisateur en ajoutant deux nouvelles fonctions à sa plateforme Virement Interac : Dépôt automatique et Demander des fonds. À titre d'exemple, la fonction Dépôt automatique permet aux utilisateurs inscrits de recevoir les fonds directement dans leur compte bancaire, sans avoir à répondre à une question de sécurité. Grâce à la fonction Demander des fonds, les utilisateurs peuvent demander facilement des fonds à quiconque au Canada au moyen des services bancaires en ligne ou mobiles.

De plus, environ une transaction de Virement Interac sur six est effectuée par une entreprise. Pour les propriétaires d'entreprise, la capacité de demander, d'envoyer ou de recevoir des fonds immédiatement à destination ou en provenance de n'importe qui au Canada et la possibilité d'envoyer et de régler des factures facilement simplifient les processus comptables. Les entreprises choisissent le service Virement Interac puisqu'il est simple d'utilisation, qu'il élimine le recours aux chèques, qu'il permet le règlement de factures en temps réel, qu'il offre des données pour lesquelles il est facile de faire un suivi et qu'il réduit les coûts au bout du compte.

« Au fil des années, nous avons travaillé à optimiser le service Virement Interac afin qu'il soit plus facile pour notre clientèle de l'utiliser, a affirmé Mme Gamble. Les Canadiens utilisent le service pour répondre à leurs besoins quotidiens, qu'il s'agisse de rembourser un repas à un ami, de partager les frais d'un voyage, ou d'envoyer et de régler des factures. »

Aperçu des statistiques :

Le service Virement Interac est utilisé en moyenne 660 000 fois par jour.

est utilisé en moyenne 660 000 fois par jour. La valeur moyenne des transactions de Virement Interac est de 382 $. Les transactions de moins de 200 $ et celles de moins de 100 $ représentent respectivement 62 % et 47 % de l'ensemble.

est de 382 $. Les transactions de moins de celles de moins de 100 $ représentent respectivement 62 % et 47 % de l'ensemble. L'utilisateur moyen du service Virement Interac envoie au moins trois virements par mois.

envoie au moins trois virements par mois. La proportion des transactions de Virement Interac effectuées au moyen d'un appareil mobile est de 76 %.

À propos de la plateforme Virement Interac

Le service Virement Interac, une plateforme numérique de transfert d'argent, est le moyen le plus rapide et le plus sécuritaire pour les Canadiens de virer des fonds directement d'un compte bancaire à un autre. Chaque jour, le service Virement Interac et le service de décaissement en vrac de Virement Interac sont utilisés en toute confiance pour envoyer et recevoir des fonds en toute sécurité, commodité et efficacité lors d'opérations entre particuliers, de particulier à entreprise, d'entreprise à particulier et interentreprises.

Les utilisateurs peuvent accéder à la plateforme à l'aide de l'application de services bancaires en ligne ou mobile d'une institution financière participante pour envoyer des fonds à quiconque a une adresse électronique ou un numéro de téléphone cellulaire et un compte bancaire au Canada, sans entrer de renseignements financiers personnels. Les fonds virés restent en sécurité auprès des institutions financières, qui règlent leurs soldes réciproques par l'intermédiaire de Paiements Canada. Plus de 255 institutions financières offrent l'accès au service Virement Interac.

La plateforme Virement Interac offre des caractéristiques uniques, telles que l'accessibilité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 tous les jours de l'année, les avis de paiement en temps réel, les analyses et les rapports. Tous les utilisateurs sont protégés par de multiples niveaux de sécurité, dont la technologie de chiffrement, l'authentification des institutions financières et une méthode exclusive de gestion du risque, ce qui en fait l'une des solutions entre particuliers les plus sécuritaires dans le monde.

Pour en savoir plus, consultez le site interac.ca/virement.

À propos d'Interac Corp.

Depuis février 2018, Interac Corp. poursuit les activités auparavant exercées par l'Association Interac et Acxsys Corporation, exploitant un système de paiement par débit de classe mondiale qui est économique, largement accepté, fiable, sécuritaire et efficace. L'entreprise est l'un des principaux réseaux de paiement au Canada. La marque est choisie en moyenne seize millions de fois par jour pour effectuer des paiements et échanger de l'argent. Depuis plus de 30 ans, Interac Corp. et ses prédécesseurs permettent d'effectuer des transactions financières sécurisées grâce à des solutions de transfert de fonds et de paiement par débit qui sont novatrices et pratiques. Chef de file en matière de prévention et de détection de la fraude, l'entreprise affiche l'un des plus bas taux de fraude à l'échelle internationale. Visitez le site interac.ca ou suivez-nous sur Twitter @INTERAC. Interac Corp. est constituée d'un groupe diversifié d'actionnaires, y compris des banques, des coopératives de crédit, des caisses populaires, des fournisseurs de services de traitement des paiements et des commerçants.

Virement Interac est une marque déposée d'Interac Corp.

*Selon une étude réalisée en 2017 par Navigator et Interac Corp.

SOURCE Interac Corp.

Communiqué envoyé le 22 février 2018 à 06:00 et diffusé par :