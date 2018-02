/R E P R I S E -- Inauguration de la Maison de la culture Claude-Léveillée - Un nouveau lieu culturel du réseau Accès culture ouvre ses portes dans l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension/







MONTRÉAL, le 21 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Très attendue par les citoyens et citoyennes de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, la Maison de la culture Claude-Léveillée a été inaugurée ce soir en présence de Valérie Plante, mairesse de la Ville de Montréal, Giuliana Fumagalli, mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, Christine Gosselin, responsable de la culture, du design et du patrimoine au comité exécutif de la Ville de Montréal, Nancy Shoiry, directrice générale de la Société d'habitation et de développement de Montréal (SHDM), Isabelle Léveillée, représentante de la famille de Claude Léveillée, ainsi que des partenaires qui ont contribué à son aménagement.

Cette nouvelle adresse du réseau Accès Culture est située au rez-de-chaussée du centre Jean-Marie-Gauvreau, au 911, rue Jean-Talon Est. Des organismes culturels sont installés aux étages supérieurs. La nouvelle maison de la culture offre une salle de spectacle de calibre professionnel de 260 places, une salle d'exposition de 220 m2, une salle de médiation de 60 m2, un grand foyer pour l'accueil des visiteurs et des espaces pour l'administration. Son aménagement est l'oeuvre de l'architecte Éric Gauthier, de la firme d'architectes FABG, et comprend un espace hommage à Claude Léveillée, conçu par le muséographe François St-Pierre Allaire. Les visiteurs pourront également apprécier l'oeuvre d'art public Moments de Julie Favreau, installée dans le hall d'entrée.

« Je suis fière de la reconnaissance que nous offrons à Claude Léveillée. Je suis persuadée que la nouvelle maison de la culture dédiée à la mémoire de ce grand artiste montréalais sera un carrefour de rencontres inspirantes, un lieu de synergie qui contribuera à la vitalité culturelle de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension. Je suis aussi persuadée que ce nouveau lieu de diffusion, qui s'ajoute à l'offre culturelle déjà diversifiée et nombreuse qui se déploie sur tout le territoire montréalais, deviendra un lieu de rendez-vous culturel incontournable pour le tout Montréal », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« C'est un grand jour aujourd'hui pour mes concitoyens et concitoyennes, car cette maison de la culture, nous l'attendions depuis 25 ans ! Et le nom que nous lui avons donné répond à de multiples demandes de gens qui souhaitaient honorer de façon durable Claude Léveillée, véritable monument de la chanson québécoise, né dans le quartier Villeray. Cette maison nous l'aimons déjà car elle est au coeur d'un quartier culturel émergent au centre-nord de Montréal. Elle réunit sous un même toit des acteurs et partenaires culturels ainsi des équipements professionnels d'une grande qualité. Longue vie à la Maison de la culture Claude-Léveillée », a enchaîné Giuliana Fumagalli, mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

« Des chansons d'une grande poésie, des musiques extraordinaires. Mais d'où venait son inspiration ? La réponse se cache dans les paroles de sa chanson Frédéric. Ce qu'il y décrit, ce sont des moments heureux avec sa famille, ses amours, ses amis. Et quel est le lien entre tous ces souvenirs ? Ils ont tous été vécus dans le quartier Villeray! Ses racines sont ici, dans ce quartier plein de charme avec ses escaliers extérieurs décorés de fer forgé, les ruelles où jadis les enfants couraient derrière le camion du marchand de légumes ou de l'aiguiseur de couteaux, le marché Jean-Talon, le parc Jarry, la Paroisse Ste-Cécile, les rencontres de folklore où il jouait de l'accordéon. Il y a été heureux dans ce quartier. C'est ici la source de toute son inspiration, c'est ici que tout a commencé. Au nom de la famille, j'aimerais témoigner notre reconnaissance aux résidents du quartier Villeray pour avoir proposer ce grand honneur d'avoir une maison de la culture en son nom. Merci à la Ville de Montréal, à l'arrondissement, aux créateurs du concept ainsi qu'à tous les gens qui ont contribués à la mise en place des installations et à l'organisation de cet évènement », a souligné Mme Isabelle Léveillée.

Un nouveau pôle culturel

L'aménagement de la Maison de la culture Claude-Léveillée a été l'occasion de bonifier ce nouveau pôle culturel du centre-nord de la ville en hébergeant, à l'extérieur de l'édifice, l'une des quatre installations lumineuses de Faisceaux d'histoire, un legs du 375e de Montréal créé par ATOMIC3. Cette dernière côtoie l'oeuvre d'art public Temps d'heures de l'artiste multidisciplinaire Claude Lamarche, qui vient d'être restaurée.

Les coûts d'aménagement de la nouvelle maison de la culture s'élèvent à près de 6,4 M$, répartis entre l'arrondissement (1,2 M$) et la Ville centre (5,1 M$). Ils incluent les coûts d'achat et d'installation de près de 1,4 M$ pour des équipements scénographiques et scéniques ainsi que pour du mobilier. La gestion du projet a été confiée à la SHDM, qui est propriétaire de l'édifice et qui a également investi dans l'amélioration de la structure et du maintien de l'actif.

« L'inauguration de la Maison de la culture Claude-Léveillée est un moment de grande fierté pour notre équipe qui a pris en charge la maîtrise d'oeuvre de ce nouveau lieu de diffusion culturelle. Dans le cadre de ce partenariat avec la Ville, la SHDM a investi 2,8 M$ dans des travaux majeurs pour cet édifice patrimonial dont elle est propriétaire, incluant 2 M$ spécifiquement pour les espaces de la Maison de la culture Claude-Léveillée. Cette contribution démontre la portée du rôle de la SHDM comme partenaire privilégié de la Ville de Montréal dans la réalisation de projets qui contribuent au développement social, culturel et économique de Montréal », a souligné la directrice générale de la SHDM, Nancy Shoiry.

Un hommage à un monument de la chanson québécoise

L'inauguration de la maison de la culture s'est conclue par un spectacle piano-voix en mémoire de Claude Léveillée, signée par Catherine Major qui était accompagnée sur la scène de Daniel Lavoie, Pierre Flynn, Ingrid St-Pierre et Moran. Ce spectacle gratuit sera également offert à guichets fermés les 22 et 23 février. Enfin, les résidents de l'arrondissement et tous les Montréalais et toutes les Montréalaises sont conviés à visiter la nouvelle maison de la culture lors de portes ouvertes qui auront lieu du 22 au 25 février.

« C'était un soir en février. J'avais pris place sur une scène et lentement s'ouvrit tout grand mon rideau de scène »

Paroles de Claude Léveillée

SOURCE Ville de Montréal

Communiqué envoyé le 22 février 2018 à 06:00 et diffusé par :