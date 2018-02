Savourez ce qui se fait de mieux avec la Miller High Life, le champagne des bières







La Miller High Life est désormais offerte au Québec dans son format de bouteille emblématique!

MONTRÉAL, le 22 févr. 2018 /CNW/ - Un classique américain plus que centenaire est désormais offert au Canada. Après l'arrivée de la cannette à l'automne, c'est au tour de la Miller High Life en bouteille de faire son entrée au pays. Depuis 1903, la bouteille translucide de la Miller High Life est parfaitement dosée pour séduire les papilles gustatives et pour désaltérer. Elle incarne la simplicité, la pureté et l'intégrité des boissons de luxe, offerte à petit prix.

Inchangée depuis le début des années 1900, la bouteille est en partie ce qui vaut à la Miller High Life son surnom de champagne des bières, car sa clarté, sa couleur dorée et son effervescence caractéristique ne manquent pas de rappeler cette boisson d'exception.

« La bouteille emblématique de la Miller High Life, tout comme la bière au goût riche et rafraîchissant qu'elle contient, perpétue la conviction de Frederick Miller qu'une bonne bière devrait être à la portée de tous », explique Joy Ghosh, directeur principal du marketing chez Molson Coors. «Vu le chaleureux accueil qu'a reçu la cannette Miller High Life au pays, nous sommes heureux d'offrir aux Canadiens le summum de l'expérience High Life. », a ajouté M. Ghosh.

La Miller High Life représente la quintessence de la lager américaine : équilibrée, accessible et rafraîchissante. Créée en 1903, c'est la toute première bière de la brasserie Miller. Elle a un arôme fruité et malté, et un léger caractère houblonné. Son agréable douceur est équilibrée par son amertume modérée et son arrière?goût vif. Légère, effervescente et rafraîchissante, la Miller High Life est la meilleure alliée des papilles et accompagne à merveille n'importe quel plat.

La Miller High Life est offerte en bouteille de 355 ml au Québec, dans la plupart des dépanneurs Couche-Tard. Elle est aussi offerte en format cannette dans les épiceries et détaillants participants.

Suivez Miller High Life sur Facebook, Twitter au @HighLifeCanada ou sur Instagram au @MillerHighLifeCanada.

À propos de Molson Coors

L'histoire de Molson Coors remonte à 1774, et notre société définit l'excellence en matière de brassage depuis des siècles. Un des principaux brasseurs en importance au monde, Molson Coors s'efforce d'offrir des marques exceptionnelles qui ravissent les consommateurs de bière partout dans le monde. Coors Light, Coors Banquet, Miller Lite, Molson Canadian, Carling, Staropramen, Sharp's Doom Bar, Leinenkugel's Summer Shandy, Blue Moon Belgian White, Hop Valley, Creemore Springs et Crispin Cider. Molson Coors a de quoi plaire à tous les amateurs de bière.

Molson Coors exerce ses activités par l'entremise de Molson Coors Canada, de MillerCoors, de Molson Coors Europe et de Molson Coors International. La société s'engage non seulement à brasser des bières exceptionnelles, mais également à mener ses affaires dans le respect de ses employés, de ses collectivités et de ses consommateurs. Pour y parvenir, elle doit s'assurer d'agir de façon responsable dans l'ensemble de ses activités. La société est inscrite depuis sept ans à l'indice nord-américain de développement durable Dow Jones.

Pour de plus amples renseignements sur Molson Coors Brewing Company, visitez molsoncoors.com ou ourbeerprint.com ou consultez son fil Twitter au @MolsonCoors.

