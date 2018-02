/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Importante annonce pour la reconnaissance et le rayonnement de ceux et celles qui travaillent dans le domaine de l'éducation/







QUÉBEC, le 21 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Sébastien Proulx et la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Condition féminine, Mme Hélène David, invitent les représentantes et les représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle ils procéderont à une importante annonce pour la reconnaissance et le rayonnement des acteurs du système éducatif québécois.

DATE : 22 février 2018



HEURE : 14 h 15



LIEU : Observatoire de la Capitale

Édifice Marie-Guyart

1037, rue de La Chevrotière, 31e étage

Québec G1R 5E9

