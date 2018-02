Plan municipal d'emplois de l'UMQ pour les jeunes sous la protection de la jeunesse - La Ville de Montréal engagera 25 jeunes par année pendant trois ans







MONTRÉAL, le 22 févr. 2018 /CNW Telbec/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) est fière d'annoncer que la Ville de Montréal a adopté, lundi, une déclaration pour joindre officiellement le Plan municipal d'emplois de l'UMQ pour les jeunes des centres jeunesse. Ainsi, dans le cadre de ce programme qui profite aux jeunes sous la protection de la jeunesse, elle s'engage à réserver un minimum de 25 postes étudiants par année pendant trois ans, dans une diversité de secteurs.

« La Ville de Montréal est fière de participer au Plan municipal d'emplois de l'UMQ depuis 2014 et de bonifier sa contribution cette année avec un engagement à plus long terme. Les témoignages des jeunes et des intervenants jeunesse nous confirment que la Ville peut faire une différence dans la trajectoire de leur vie, les aider à prendre leur envol et développer leur plein potentiel », a indiqué madame Valérie Plante, mairesse de Montréal.

« Chaque année, 5 000 jeunes âgés de 18 ans quittent les services de la protection de la jeunesse et doivent faire face aux défis que pose la vie autonome : trouver un logement et un travail, se nourrir et poursuivre ses études. Ces jeunes disposent d'un faible réseau social et familial pour les soutenir dans cette transition et trop souvent, ils se retrouvent à la rue. L'UMQ croit que leur avenir est une responsabilité collective et invite les municipalités à participer à son Plan municipal d'emplois », a déclaré le président de l'UMQ et maire de Drummondville, Monsieur Alexandre Cusson.

Depuis 2013, le nombre de municipalités participantes est en constante progression. En 2017, 58 municipalités ont adhéré au Plan municipal d'emplois et plus de 100 jeunes ont été embauchés. La campagne d'adhésion 2018 bat son plein et plusieurs municipalités ont déjà confirmé leur collaboration, dont Amqui, Beloeil, Candiac, Chambly, Deux-Montagnes, Drummondville, L'Île-Perrot, Joliette, Laval, Magog, Mirabel, Rimouski, Saint-Stanislas-de-Kostka, Sept-Îles, Saint-Bruno, Sainte-Julie, Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau, Varennes et Victoriaville.

Pour en connaître davantage sur le Plan municipal d'emplois, consultez le site web de l'UMQ ou visionnez la vidéo d'information produite à l'occasion des Assises 2016. Les municipalités intéressées à participer peuvent communiquer avec madame Josée Maryse Sauvageau, conseillère stratégique à la direction générale de l'UMQ, au (514) 282-7700, poste 285, ou à jsauvageau@umq.qc.ca.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis sa fondation en 1919, l'UMQ représente les municipalités de toutes tailles dans toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer, à l'échelle nationale, un leadership pour des gouvernements de proximité efficaces et autonomes et de valoriser le rôle fondamental des élues et élus municipaux. Ses membres, qui représentent plus de 80 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

SOURCE Union des municipalités du Québec

Communiqué envoyé le 22 février 2018 à 06:00 et diffusé par :