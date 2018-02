La Fondation CAA-Québec et le pot au volant : c'est pas parce qu'on rit que c'est drôle!







QUÉBEC, le 22 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Des lunettes qui simulent les effets du pot, une campagne ludique dans les médias sociaux, un portail d'information sur le Web, des rencontres dans les écoles... tous les moyens sont bons pour parler du pot! À quelques mois de la légalisation du cannabis à des fins récréatives, la Fondation CAA-Québec passe à l'offensive avec humour pour faire réfléchir à propos des risques sur la conduite.

«Vingt minutes au volant, mais j'me souviens juste d'être embarquée dans mon auto pis de m'être stationnée.» «Passé 20 minutes à chercher mon cell dans l'char... En m'éclairant avec mon cell!!!» Voilà deux extraits de la campagne publicitaire déclinée sur Instagram, Snapchat et YouTube. Elle montre de vrais messages qui témoignent de comportements ridicules au volant après avoir consommé du pot. Les messages se concluent sur « Conduire gelé, c'pas mieux que conduire paqueté ».

Des chiffres qui inquiètent

Au Canada , plus d'un jeune sur quatre croit que le cannabis n'affecte pas la conduite, ou même l'améliore, ce qui est totalement faux 1 .

, plus d'un jeune sur quatre croit que le cannabis n'affecte pas la conduite, ou même l'améliore, ce qui est totalement faux . Un consommateur sur quatre affirme avoir conduit un véhicule après avoir pris du cannabis 2 .

. 73 % des membres CAA-Québec s'inquiètent du bilan routier après la légalisation3.

«On peut rire tant qu'on veut, mais au volant, ce n'est plus drôle», résume le directeur de la Fondation CAA-Québec, Marco Harrison. L'organisme entend marteler ce message sur toutes les tribunes au cours des prochains mois afin de détruire le mythe que le cannabis n'affecte pas notre capacité à conduire.

« Des lunettes de poteux »

Cette campagne publicitaire n'est qu'un début! Dès le mois prochain, la Fondation poursuivra ses visites dans des écoles secondaires pour sensibiliser les étudiants de 5e secondaire avec un outil plutôt drôle : des « lunettes de poteux». Celles-ci donnent une idée des effets du cannabis à celui ou celle qui les porte.

«Les lunettes, c'est drôle, mais c'est un prétexte pour susciter la discussion et attirer l'attention sur les effets du cannabis au volant. Notre but, c'est que les consommateurs réalisent que le cannabis allonge le temps de réaction et diminue l'attention, et qu'au volant, ça multiplie les risques de collisions», explique M. Harrison. Les écoles qui souhaitent recevoir les experts de la Fondation peuvent le signaler ici.

Le cannabis et les drogues ont des effets bien réels sur la conduite. Mentionnons entre autres que la drogue peut altérer :

la coordination,

le temps de réaction,

l'attention,

l'aptitude à prendre des décisions,

la capacité à évaluer les distances.

La Fondation CAA-Québec veut agir pour démontrer que conduire sous l'effet du cannabis est tout aussi grave que sous l'effet de l'alcool. On ne doit surtout pas banaliser le geste! En plus de la campagne publicitaire et de la tournée des écoles, la Fondation sera présente au Salon International de l'Auto de Québec dès le 6 mars et y utilisera les lunettes comme outil de prévention.

Portail Web : ce qu'il faut savoir sur le cannabis et la conduite

En outre, un portail d'information sur le cannabis et la conduite a été mis en ligne. Ce ne sont pas que les jeunes qui consomment du cannabis, loin de là, mais on y trouve entre autres des outils fort utiles pour les parents, comme ce guide réalisé précisément pour parler cannabis avec son ado. « On invite les parents à prendre le relais et à sensibiliser leurs jeunes. Il faut trouver le bon ton, ne pas faire de sermons, être à l'écoute. Non, ce n'est pas évident, mais il faut prendre le temps de le faire », poursuit M. Harrison.

La Fondation CAA-Québec soutient deux études sur le cannabis

Plus tard dans l'année, les résultats de deux études concernant les effets du cannabis sur la conduite automobile seront publiés. Ces études de l'Université de Montréal et de l'Université McGill ont été soutenues par la Fondation.

À propos de la Fondation CAA-Québec

Créée en 2008, la Fondation CAA-Québec a pour mission de contribuer à l'avancement du savoir en sécurité routière. Pour ce faire, elle réalise des recherches et agit comme ressource complémentaire aux spécialistes et organismes québécois actifs dans ce domaine. Rappelons que CAA-Québec, organisme à but non lucratif, assure la tranquillité d'esprit à chacun de ses membres en lui offrant des avantages, des produits et des services de haute qualité dans les domaines de l'automobile, du voyage, de l'habitation et de l'assurance.

1 Sondage de la CAA Nationale, septembre 2016

2 SAAQ, 2016

3 Sondage de CAA-Québec, juin 2016

