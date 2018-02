La GARP nomme Andrew Lo gestionnaire de risque de l'année







Andrew Lo, professeur de finance à l'École de gestion Sloan du MIT, s'est vu honoré pour ses vastes et éminents travaux universitaires ainsi que ses contributions à la profession de gestion des risques

NEW YORK et JERSEY CITY, New Jersey et CAMBRIDGE, Massachusetts, le 22 février 2018 /CNW/ - La Global Association of Risk Professionals (GARP), la seule association des professionnels du risque reconnue à l'échelle mondiale, annonce avoir nommé Andrew Lo du MIT gestionnaire de risque de l'année 2017.

Ce prix, décerné par le conseil d'administration de la GARP, souligne les réalisations et les contributions professionnelles exceptionnelles à la profession de gestion des risques. Andrew Lo (Ph.D.) acceptera le prix lors du 19e Congrès sur les risques que la GARP organisera les 6 et 7 mars 2018 à New York.

Andrew Lo, professeur titulaire de la chaire Charles E. et Susan T. Harris, est professeur de finance et directeur du Laboratoire d'ingénierie financière (Laboratory for Financial Engineering) à l'École de gestion Sloan du MIT. Il est reconnu pour ses contributions aux travaux universitaires et son engagement en termes de pensée maîtresse dans les discussions politiques sur des sujets tels que les marchés financiers, la finance comportementale, la réglementation, les risques de liquidité et systémiques et l'innovation biomédicale. Son livre, intitulé Adaptive Markets: Evolution at the Speed of Thought, publié en 2017 par Princeton University Press et destiné au grand public, se veut une synthèse des points saillants du travail de toute sa vie et de sa défense de politiques.

« Nous félicitons le professeur Andrew Lo qui, par ce nouveau prix, se joint à une longue lignée d'éminents praticiens du risque, d'universitaires et d'agents de l'État qui ont contribué de façon exceptionnelle à la gestion du risque et à la profession du risque », a déclaré Richard Apostolik, président et chef de la direction de la GARP. « Andrew est une source d'inspiration pour nous tous qui croyons que la gestion du risque est la responsabilité de chacun et qu'elle doit être solidement ancrée dans la culture et les processus décisionnels de chaque organisation. »

« C'est un grand honneur de me voir nommé gestionnaire de risque de l'année par la GARP, un organisme que je tiens en très haute estime depuis longtemps en raison de sa focalisation unique sur la théorie et la pratique de la gestion des risques », a commenté le professeur Lo. « Je suis particulièrement touché par cette reconnaissance au regard du mérite des membres du conseil d'administration de la GARP et du groupe extraordinaire de praticiens et d'universitaires qui ont reçu ce prix dans le passé. »

