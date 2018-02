Fin de la grève et signature des conventions collectives du Syndicat du préhospitalier et du Syndicat du personnel de soutien d'Urgences-santé







MONTRÉAL, le 22 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Nous sommes heureux d'annoncer que nous avons signé la convention collective de travail du Syndicat du préhospitalier (SP), qui représente les paramédics d'Urgences-santé, le mercredi 21 février 2018.

La grève et les moyens de pression des paramédics cessent graduellement depuis hier 23 heures.

Notons également que nous avons signé la convention collective du Syndicat du personnel de soutien (SPS) le 19 février.

À propos de la Corporation d'Urgences-santé

La Corporation d'Urgences-santé est la plus grande organisation ambulancière au Québec. Elle emploie près de 1 500 personnes, dont plus de 900 paramédics et 100 répartiteurs médicaux d'urgence qui desservent la population de Montréal et de Laval. Elle reçoit plus de 350 000 appels par année, une moyenne d'environ 1 000 appels par jour.

SOURCE Urgences-santé

Communiqué envoyé le 22 février 2018 à 05:00 et diffusé par :