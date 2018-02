Le Land Rover Explore, le Smartphone outdoor qui dépasse les frontières







Land Rover et le groupe Bullitt lève le voile sur les fonctionnalités du téléphone « outdoor » Land Rover Explore. Conçu pour ceux qui aiment l'aventure et ont besoin d'un téléphone qui résiste à tout ce qu'il rencontre, le Smartphone sera présenté au Mobile World Congress 2018, à Barcelone, du 26 février au 1er mars 2018.

Le Land Rover Explore, un téléphone de haute altitude et d'aventure

Au coeur du Land Rover Explore se loge une puissante batterie de 4 000 mAh permettant deux jours d'utilisation classique, ou bien une journée entière d'activités, avec une cartographie de navigation GPS constante activée sur l'écran HD 5 pouces.

En déplacement, la durée de vie de la batterie peut aussi être doublée en ajoutant l'Adventure Pack fourni. Une fois ajouté, il peut se substituer à un appareil GPS grâce à son antenne patch GPS qui améliore la fiabilité et la précision du GPS. Il ajoute aussi 3 600 mAh de puissance de batterie et une cartographie topographique de première qualité avec la réalité augmentée Skyline, offerte par ViewRanger.

Les autres packs matériels disponibles comprennent une grande batterie supplémentaire de 4 370 mAh et une fixation sur vélo universelle, tous conçus pour une meilleure aventure en permettant aux propriétaires d'aller plus loin et de rester dehors plus longtemps.

Résistant aux conditions extrêmes

Le Land Rover Explore résiste à une utilisation quotidienne à l'extérieur avec une durabilité exceptionnelle. Testé pour résister à des chutes de 1,8 mètre, il est équipé d'une protection écran monté en usine offrant également une résistance à l'eau, y compris l'eau salée en conformité avec la norme IP68. Conçu pour subir des températures extrêmes, le Land Rover sera indifférent aux chocs thermiques allant de -30°C TO +60°C, à une exposition à l'humidité et aux vibrations. Ce niveau de protection garantit que l'appareil peut survivre à de fortes averses ou à un sentier boueux et continuera de fonctionner, tout en gardant son utilisateur connecté à tout moment.

Un design Land Rover

Conçu en étroite collaboration avec Land Rover, ce Smartphone bénéficie des éléments de design subtils du Land Rover Discovery, qui associent une capacité et une polyvalence imbattables.

En s'inspirant de la conception de la calandre, de l'architecture des phares et même de la finition moletée des cadrans intérieurs, il reflète élégamment l'essence de la marque Land Rover. Ce Smartphone a été conçu pour être durable et sa conception élégante convient au bureau ou au plein air.

L'écran d'accueil présente un tableau de bord extérieur personnalisable pour un accès instantané aux informations sur les conditions météorologiques et aux données des capteurs de l'appareil. Il peut être configuré pour afficher en un coup d'oeil les détails les plus pertinents pour n'importe quelle activité. Indépendamment, l'Explore Hub est un portail d'applications organisées, avec un catalogue de contenu pertinent pour de nombreuses activités de plein air, ainsi que les applications InControl de Land Rover.

Des caractéristiques optimales

De plus, de petites fonctionnalités comme une lampe de poche SOS pratique et un mode Nuit à filtre rouge qui réduit les reflets sur l'écran permettent de garantir que le Land Rover Explore soit parfait pour toutes les personnes passionnées de plein air.

Des caractéristiques notables comprennent également un écran brillant Full HD de 5 pouces optimisé pour la lisibilité à la lumière du soleil, tandis que l'écran tactile peut être utilisé avec des doigts mouillés ou des gants. Des options de connectivité améliorées sont fournies par une fonctionnalité double SIM, qui donne aux utilisateurs la possibilité de se connecter à deux réseaux.

Joe Sinclair, directeur des produits de marque et des licences pour Jaguar Land Rover, a déclaré :

« Nous sommes ravis de collaborer avec le groupe Bullitt et de créer ainsi le Smartphone que nous aimerions tous posséder. Une combinaison parfaite de design et de fonctionnalité, qui incarne l'ADN de Land Rover et permet aux clients d'être plus longtemps à l'extérieur, avec la confiance d'aller plus loin.»

Peter Stephens, PDG du groupe Bullitt, titulaire de la licence mondiale de téléphonie pour Land Rover, a fait le commentaire suivant : « Grâce à notre rôle de leader sur le rude marché des services mobiles, nous voyons l'insatisfaction grandissante des clients face à la fragilité de leur téléphone mobile et la mauvaise durée de vie de la batterie en particulier, qui les empêchent d'utiliser leur téléphone portable lors des moments importants de leur vie quotidienne. Le Land Rover Explore incarne tout ce que nous connaissons pour créer un appareil parfaitement adapté à n'importe quelle activité d'extérieur, tout en conservant un design élégant. »

Le Land Rover Explore lance l'Adventure Pack, en amenant les capacités GPS portables prêtes à l'emploi au Smartphone avec un prix de lancement de 649 ?. Il sera possible de le commander à partir du mois d'avril 2018 par l'intermédiaire du site http://www.landroverexplore.com et des détaillants et opérateurs sélectionnés.

Le Land Rover Explore sera exposé au Mobile World Congress (stand CS78) puis au Salon international de l'automobile de Genève sur le stand Land Rover, du 8 au 18 mars.

Spécificités techniques

Gigantesque batterie (4 000 mAh) plus packs de batteries supplémentaires

Résistance aux éclaboussures, à l'eau et à la poussière répondant à la norme IP68

Testé pour les chutes de 1,8 mètre avec un protecteur d'écran monté en usine

Options de cartographie topographique hors route détaillée de qualité supérieure provenant de ViewRanger avec la fonctionnalité Skyline de réalité augmentée Bon de cartographie hors-route premium dans la boîte, donnant un choix de cartes topographiques à l'échelle nationale ou centrées sur la région dans de nombreux marchés.

Tableau de bord extérieur personnalisable permettant un accès aux informations météorologiques les plus importantes, aux données des capteurs et aux outils intégrés à votre appareil pour votre activité : par ex. météo, vent, marées, boussole, éclairage SOS, etc.

Androidtm « Nougat », avec mise à niveau prévue sur « Oreo »

4 Go de RAM et 64 Go de ROM, extensible avec microSDtm

Jeu de puces Helio X27 MTK Deca-core 2,6 Ghz 64 bits avec fonctionnalité Dual SIM

puces Helio X27 MTK Deca-core 2,6 Ghz 64 bits avec fonctionnalité Dual SIM Caméra arrière 16 MP, caméra avant 8 MP, zoom numérique 4x

Écran FHD 5 pouces lumineux, protection Corning ® Gorilla® Glass 5, optimisé pour une utilisation en extérieur Écran tactile utilisable avec des gants ou avec les doigts mouillés Mode Nuit à filtre rouge réduisant les reflets sur l'écran, en préservant la vision naturelle en faible éclairage et la nuit

LTE Cat 6

Applications organisées et catalogue de contenu pertinent pour les activités de plein air

Adventure Pack

Batterie supplémentaire de 3 600 mAh

Antenne GPS pièce céramique 25 x 25 mm

Housse de protection TPU

Mousqueton en acier inoxydable avec sangle en toile

Norme IP68 et testé à 1,8 mètre pour les chutes

Bike Pack

Fixation sur vélo et boitier pour potence et guidon

Inclinaison pour ajuster l'angle de vue ou changer l'orientation de l'appareil

P ack batterie

Performance nec plus ultra de la batterie, avec une capacité dotée de 4 370 mAh supplémentaires

Norme IP68 et testé à 1,8 mètre pour les chutes

À propos du groupe Bullitt

Le groupe Bullitt aide les marques mondiales à étendre leur portefeuille de produits vers de nouvelles catégories, en particulier le marché des appareils connectés. Nous concevons, fabriquons, commercialisons et vendons des produits sous licence pour nos marques partenaires.

Depuis sa création en 2009, le groupe Bullitt a conçu, fabriqué et distribué des millions de téléphones mobiles, de produits audio, d'autres appareils connectés et de périphériques connexes, dans plus de 60 pays du monde.

Basé à Reading, en Angleterre, le groupe Bullitt possède également des bureaux à Taipei (Taïwan), Shenzhen (Chine), New York (États-Unis) et Singapour.

http://www.bullitt-group.com

À propos de Land Rover

Depuis 1948, Land Rover fabrique des 4x4 authentiques qui représentent une véritable « palette de capacités » sur l'ensemble des modèles. Defender, Discovery, Discovery Sport, Range Rover, Range Rover Sport, Range Rover Velar et Range Rover Evoque définissent chacun les secteurs mondiaux du SUV, avec 80 % de cette gamme de modèles exportés vers plus de 100 pays.

