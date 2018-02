Calastone prévoit des économies de plus de 1,9 milliard £ pour le marché des fonds communs de placement qui vont passer à la blockchain







L'étude de Calastone révèle que la migration vers la blockchain pourrait générer plus de 1,9 milliard £* d'économies de coûts pour le marché mondial des fonds communs de placement

L'étude fait suite à un récent rapport de Forrester qui montre que Calastone a déjà réalisé plus de 458 millions £ d'économies pour les fonds communs de placement en introduisant l'automatisation sur les principaux marchés mondiaux des fonds

Les données de Calastone démontrent la valeur potentielle considérable que la blockchain suppose pour l'industrie

Une étude de Calastone, le réseau mondial de transactions de fonds, prévoit des économies potentielles de plus de 1,9 milliard £* pour le marché mondial des fonds communs de placement, grâce à l'adoption d'une infrastructure de marché distribuée, basée sur la blockchain.

Les économies prévues démontrent l'ampleur de l'impact financier qu'une automatisation et une interconnectivité accrues pourraient avoir sur le marché des fonds. Les prévisions de Calastone accréditent une autre étude publiée par Forrester, l'un des plus grands cabinets de recherche et de conseil au monde, qui a analysé l'impact financier que le réseau de transactions actuel de Calastone a déjà eu sur le marché mondial des fonds. La recherche de Forrester dévoile que l'automatisation des transactions opérée par le biais de Calastone a permis d'économiser 458 millions £ au cours des six dernières années.

La recherche de Forrester montre que des économies de coûts significatives sont faites aujourd'hui, au niveau mondial, au niveau du marché

Forrester a mené une étude de marché mondiale auprès de 234 organisations de fonds communs de placement afin de déterminer la valeur tangible et l'impact financier que le réseau de transactions de Calastone a eu sur le marché mondial des fonds en remplaçant le processus manuel de négociation de fonds par une infrastructure de réseau automatisée. D'après les résultats de cette recherche, le fait que Calastone ait cherché à remédier aux frictions et inefficacités opérationnelles tout au long du cycle de transaction pour toutes les contreparties concernées a permis à l'entreprise de générer d'importants bénéfices nets pour le marché, soit plus de 458 millions £ d'économies de coûts au cours des six dernières années. La recherche englobe les principaux marchés mondiaux de Calastone, dont le Royaume-Uni, l'Irlande, le Luxembourg, Hong Kong, Singapour, Taïwan et l'Australie.

Les résultats soulignent cinq avantages essentiels pour les sociétés de fonds en termes de connexion au réseau de transactions automatisé de Calastone, à savoir : une amélioration des temps de traitement, une réduction des erreurs manuelles (et du temps nécessaire pour y remédier), une capacité à échelonner et traiter de plus grands volumes de transactions grâce à une flexibilité accrue des « trading windows » (périodes de négociation des titres d'une entreprise par les administrateurs, les dirigeants et les employés désignés), des temps de réponse plus rapides et une plus grande transparence grâce à une meilleure traçabilité des audits.

Calastone prévoit des économies encore plus importantes à l'avenir - le fort potentiel de la blockchain...

L'étude de Forrester met en exergue la valeur que l'automatisation par le biais du réseau mondial de transactions de fonds de Calastone a déjà apportée à la négociation de fonds communs de placement à ce jour. L'analyse ultérieure de Calastone évalue, quant à elle, l'ampleur bien plus grande des économies que son infrastructure de marché distribuée (DMI selon l'anglais) basée sur la blockchain pourrait apporter au marché mondial, estimant à plus de 1,9 milliard £* le montant total des économies significatives sur les coûts à l'échelle mondiale.

Les chiffres publiés par Calastone représentent la valeur financière tangible qu'une infrastructure de marché distribuée basée sur la blockchain peut apporter, en supprimant bon nombre des autres inefficacités qui sont actuellement intégrées dans le système, ce qui entraîne une augmentation des coûts, des risques et des pressions opérationnelles et réglementaires. Là où l'automatisation du réseau de Calastone a déjà fait ses preuves, une infrastructure de marché distribuée offre une solution évolutive pour répondre aux besoins des acteurs de l'industrie des fonds et des investisseurs, d'aujourd'hui et de demain.

En juin dernier, Calastone a conclu avec succès la première phase de la démonstration de faisabilité de son infrastructure de marché distribuée (DMI) basée sur la blockchain et en décembre, l'entreprise a annoncé que sa technologie de réseau principale passerait à la technologie blockchain en 2019.

S'exprimant sur les résultats de l'étude, Julien Hammerson, PDG de Calastone, ajoute :

« Nous nous sommes fixé la mission de nous attaquer aux coûts frictionnels liés à la négociation de fonds communs de placement, et la recherche de Forrester démontre la valeur considérable que Calastone a déjà apportée au marché - plus de 458 millions £ au cours des six dernières années. Ces résultats témoignent de l'impact que la technologie peut avoir sur un secteur déterminé à l'échelle mondiale. Mais ce n'est qu'un premier pas...

Alors que ce que nous avons effectué jusqu'à présent a permis de réaliser des économies conséquentes pour le secteur, notre propre analyse souligne à quel point ces bénéfices peuvent être accélérés par l'utilisation de la technologie blockchain pour automatiser l'ensemble du cycle de vie des transactions de fonds communs de placement, depuis le placement des ordres jusqu'à l'accord et au paiement, par l'intermédiaire de notre nouvelle infrastructure de marché distribuée. Les économies sur les coûts, qui se chiffrent actuellement en millions, passeront à près de 2 milliards £ par an. »

* La méthodologie de Calaston e

Calastone a calculé les économies susceptibles d'être réalisées grâce au passage à une infrastructure de marché distribuée et mutualisée, en utilisant les données d'une étude que Deloitte a effectuée en 2016 : « Les frais des fonds européens arrivent à un tournant ; les avantages de la mutualisation des coûts de distribution ». Le calcul de Calastone détermine le potentiel d'économies en points de base sur les principaux marchés mondiaux. Le calcul des points de base de Calastone a été appliqué aux actifs de fonds communs de placement sous gestion, au niveau du marché individuel, sur les marchés suivants : Royaume-Uni, Irlande, Luxembourg, Hong Kong, Singapour, Taïwan et Australie.

