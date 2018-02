Billets d'avion : 5 réflexes à avoir pour obtenir les meilleurs tarifs en 2018







PARIS, 22 février 2018 /PRNewswire/ -- L'agence de voyage en ligne www.expedia.fr partage son expérience et ses récentes analyses dans l'industrie du voyage et notamment de l'aérien.

Andreas Nau, Directeur Expedia EMEA (Europe et Moyen-Orient), déclare : « Dans le secteur aérien, les voyageurs bénéficient aujourd'hui d'une offre encore plus vaste et diversifiée qu'avant. Mais il est parfois difficile de sélectionner et de comparer les différentes options de voyage proposées. Notre expérience de plus de 20 ans et nos collaborations avec nos différents experts, nous permettent d'aider nos voyageurs à trouver les meilleurs tarifs. Il s'agit de la première raison pour laquelle ils nous choisissent. Nous croyons au pouvoir de voyager toujours plus et plus loin et à l'accessibilité au voyage pour s'ouvrir au monde et aux autres. »

La nouvelle étude d'Expedia et Airlines Reporting Corporation (ARC) sur le transport aérien mondial1 permet de dégager les tendances de voyage et d'identifier les meilleures périodes pour réserver des billets d'avion au meilleur tarif, avec 5 réflexes à avoir en 2018 (pour des voyages en avion depuis la France, en classe économique) :

1. Ne pas attendre la dernière minute

Malgré la croyance populaire quant aux réservations de dernière minute, les tarifs en classe économique tendent à augmenter à l'approche de la date de départ. Le meilleur moment pour réserver est de 30 jours ou plus avant le jour de départ.

2. Réserver ses billets le dimanche

Pour réserver un vol en classe économique national tel un Paris-Lyon ou international tel un Paris-New-York, le meilleur jour de la semaine est le dimanche. Vendredi étant en revanche la journée la moins propice avec des tarifs plus élevés.

3. Voyager le samedi ou le vendredi selon la destination

Le jour de la semaine le moin cher pour un vol en classe économique national est le samedi. (Le mercredi est à éviter). Pour partir à l'étranger, il vaut mieux en revanche privilégier un départ le vendredi. Partir un dimanche risque de vous voir obtenir des tarifs plus élevés.

4. Voyager en mai ou en août selon la destination

Juillet affiche les tarifs les plus élevés pour des vols internationaux, tandis que le mois de mai propose les plus bas.

Pour les vols nationaux, les tarifs sont en général plus élevés en novembre et plus faibles en août.

5. Penser à réserver vol et hôtel en même temps

Les voyageurs ont tendance à réserver leurs vols d'une part et l'hébergement et la location de voiture d'autre part, à un autre moment. Et pourtant, en lien avec les règles de tarification du secteur, une réservation en « formule » permet d'économiser plus d'une centaine d'euros (selon votre voyage).

1 Notes aux éditeurs

Ce « rapport annuel sur les perspectives du voyage aérien ARC 2018 » résulte de la quatrième collaboration entre Expedia et ARC. Pour examiner et analyser les données de vols globales collectées par ARC, ce rapport s'appuie sur le savoir et l'expérience de nos analystes et de nos spécialistes du secteur. Bien qu'il soit impossible de garantir le moment où les voyageurs trouveront les meilleurs tarifs, il existe certaines tendances qui révèlent les périodes plus propices pour réserver. Les experts des vols et des données d'ARC et d'Expedia ont analysé les données du trafic aérien collectées par ARC, en observant les prix moyens des billets (PMB) mais aussi d'autres sources de données indiquant les tendances au niveau des réservations, des départs et des arrivées, sur une période de 12 mois entre le 1er septembre 2016 et le 31 août 2017 comprenant une année complète de données sur les vols nationaux et internationaux du monde entier ainsi que des données sur le secteur des compagnies aériennes. La base de données globale d'ARC sur les billets d'avion est la plus grande source de ce type au monde et constitue la base de l'analyse réalisée pour élaborer ce rapport. En partenariat avec l'AITA, les données de l'ARC représentent plus de 500 milliards de dollars US dans le commerce global annuel de plus de 400 compagnies aériennes et 3 600 aéroports.Rapport complet remis sur simple demande.



A propos d'ARC (AIRLINES REPORTING CORPORATION) L'Airlines Reporting Corporation (ARC) est la principale source d'informations sur les transports aériens et le commerce dans l'industrie du voyage. Elle propose les meilleures solutions professionnelles, des services d'accréditation pour les agences de voyages, des outils de gestion des comptes et des processus ainsi que des données de haute qualité. En 2016, l'ARC a traité l'équivalent de 86 milliards de dollars de transactions de billets d'avion pour près de 7 000 agences de voyages et plus de 12 000 points de vente. Fondée en 1984, l'ARC est une entreprise certifiée ISO 27001, dont le siège social est basé à Arlington, Virginie, et qui possède des bureaux à Louisville, Kentucky, à Tampa, Floride et à San Juan, Porto Rico. Pour plus d'informations, veuillez consulter https://www2.arccorp.com/ et www.twitter.com/arctalk.



A propos d'Expedia®

Expedia® est un des plus grands sites au monde à offrir des services de voyage complets, aidant chaque mois des millions de voyageurs à organiser et réserver facilement leur voyage. Expedia.fr (https://www.expedia.fr) a pour objectif de proposer les toutes dernières technologies et la plus grande sélection des meilleures destinations de vacances, des billets d'avion bon marché, des offres d'hôtel, des locations de voiture, des destinations pour mariage, des promotions sur les croisières et des activités, attractions et services à trouver sur place, sans oublier des applications de voyage. Expedia, Expedia.fr, Expedia+, Find Yours, Vacation Deprivation et le logo d'avion sont des marques déposées ou des marques commerciales d'Expedia, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Tous les autres produits ou noms de sociétés mentionnés dans la présente peuvent appartenir à leurs propriétaires respectifs. © 2018 Expedia, Inc. Tous droits réservés. CST # 2029030-50.

Communiqué envoyé le 22 février 2018 à 03:32 et diffusé par :