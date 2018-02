Epson confirme son engagement en faveur du développement durable et choisit TCO Certified







Les acheteurs de matériel audiovisuel auront désormais moins de difficulté à faire des choix plus écologiques car le leader du marché Epson vient tout juste d'obtenir la certification TCO Certified pour 45 de ses modèles de projecteurs professionnels.

TCO Certified est la première certification mondiale décernée pour le développement durable des produits informatiques. Les produits certifiés sont vérifiés par un organisme indépendant qui s'assure qu'ils satisfont à des critères environnementaux et sociaux tout au long de leur cycle de vie. Pour les projecteurs, des critères de qualité d'image élevée sont également inclus.

« Il ne peut y avoir aucun compromis entre durabilité et performance du produit. Une excellente qualité d'image est essentielle pour les projecteurs. Cela peut influencer la productivité et prolonger la durée de vie d'un produit, ce qui a également une incidence positive sur la durabilité », explique Niclas Rydell, directeur chez TCO Development.

Le demande pour des produits informatiques plus durables s'accélère. Une étude récente menée par le fournisseur d'infrastructures informatiques Atea révèle que 74 % des acheteurs d'équipements informatiques dans les pays nordiques considèrent la durabilité comme une priorité plutôt élevée, voire très élevée. TCO Development est une figure de proue dans ce secteur depuis 1992, et compte actuellement plus de 2 800 modèles de produits certifiés. Avec l'arrivée d'Epson, qui rejoint Casio sur le marché des projecteurs certifiés, les acheteurs à la recherche de matériel audiovisuel plus durable ont désormais beaucoup plus de choix.

« Avec TCO Certified, les propriétaires de marques doivent mettre en place des conditions de travail socialement acceptables dans les usines dans lesquelles des produits certifiés sont fabriqués, et ils sont tenus de corriger les éventuelles non-conformités. Les acheteurs peuvent être certains qu'il en résultera un changement positif dans la chaîne d'approvisionnement », déclare Niclas Rydell.

L'engagement d'Epson à l'égard de TCO Certified s'inscrit dans une stratégie visant à réduire l'impact de leurs produits sur l'environnement et à oeuvrer, de façon proactive, en faveur de la protection des droits de l'homme.

Henning Ohlsson, Directeur de la responsabilité sociale d'entreprise chez Epson, ajoute : « Nous avons pu observer les efforts de TCO Certified en faveur du développement durable dans le secteur informatique et nous sommes ravis que les acheteurs de matériel audiovisuel puissent aujourd'hui se fier à cette certification pour s'assurer que les projecteurs Epson qu'ils achètent sont fabriqués de façon socialement responsable. »

À propos de TCO Certified

Créée il y a plus de 25 ans, TCO Certified est une certification mondiale qui évalue la durabilité des produits informatiques. Tous nos critères sont définis pour encourager la responsabilité sociale et environnementale tout au long du cycle de vie du produit. La conformité des produits certifiés est vérifiée par un organisme indépendant. Cette certification concerne huit catégories de produits, y compris les écrans, ordinateurs portables, tablettes et projecteurs.

