Un Smartphone adapté à toutes les situations au travail !

Caméra thermique FLIR avec qualité d'image améliorée, résistance aux chocs thermiques, diffusion en continu en temps réel, capteur de la qualité de l'air intérieur, mesure de distances par télémètre laser... Autant de fonctionnalités intégrées dans le Cat S61.

Imagerie et contrôle

Cat® Phones a annoncé aujourd'hui le lancement de son nouveau téléphone mobile, le Cat S61, qui sera dévoilé lors du Mobile World Congress 2018 à Barcelone. Cet appareil est une mise à niveau du modèle Cat S60 avec une meilleure capacité d'imagerie thermique FLIR®, un télémètre laser et un capteur de qualité de l'air intérieur. Le Cat S61 est l'outil le plus avancé qui soit pour aider à accomplir le travail.

Le Cat S61 bénéficie d'une caméra à imageur thermique FLIR intégrée et d'un logiciel avancé pour un plus grand contraste des images, une plage de température étendue à 400 degrés Celsius et une mise à niveau de la qualité de la caméra visible de VGA à la Haute Définition offrant une optimisation inégalée de l'image basée sur la technologie MSX® de FLIR.

Ces nouvelles fonctionnalités et les améliorations des fonctionnalités existantes permettent d'offrir tout de nouvelles utilisations où la portabilité, la connectivité et une image de meilleure qualité sont nécessaires. Avec le Cat S61, le diagnostic de véhicules, le contrôle de l'asphalte et la surveillance d'équipements à haute température sont désormais possibles, en plus des nombreux usages traditionnels, y compris la détection de la perte de chaleur autour de portes et fenêtres, la détection d'humidité et de pertes de matériau isolant, l'identification d'appareils électriques en surchauffe et de circuits surchargés, ainsi que voir dans l'obscurité complète ou à travers les obscurcissants comme la brume ou la fumée.

Le Cat S61 dispose également d'une version améliorée de l'application MyFlir®. Parmi les nouvelles fonctionnalités convoitées, on notera la diffusion en continu en temps réel de l'imagerie thermique, une section trucs et astuces sur l'appareil et un forum communautaire aidant les utilisateurs à tirer le meilleur parti des capacités d'imagerie thermique de leur S61.

Mesure des distances, surfaces, et capteur d'air

Le Cat S61 est également équipé d'un capteur de la qualité de l'air intérieur Sensirion pour alerter les utilisateurs en cas de présence de niveaux élevés de polluants (composés organiques volatils) dans l'air intérieur de leur environnement de travail. Les sources courantes de composés organiques volatils (COV) comprennent les peintures, les solvants, les tapis, les meubles et les produits de nettoyage, tous des produits courants dans les environnements typiques des utilisateurs de téléphones Cat. Le Cat S61 suit les niveaux de la qualité de l'air intérieur et informe les utilisateurs lorsqu'un environnement malsain est détecté, ce qui leur permet de prendre des décisions en temps opportun, comme par exemple ouvrir une fenêtre pour améliorer la ventilation, ou faire une pause. Le capteur peut également indiquer le taux d'humidité et la température.

Le Cat S61 est également équipé d'un télémètre laser, permettant de mesurer des distances de point à point allant jusqu'à 10 m, puis de calculer la surface, et de basculer entre le système métrique et les unités anglo-saxonnes. Toutes les données sont enregistrées dans l'image, de sorte que d'autres estimations de mesures peuvent être réalisées ou des ajustements effectués sans avoir à revenir sur le site.

Toutes ces fonctions sont très appréciées par les utilisateurs de téléphones Cat. Les électriciens, par exemple, peuvent utiliser l'imagerie thermique pour analyser un système de câblage ou un coffret à fusibles, et utiliser le télémètre laser pour estimer la quantité de câble nécessaire pour effectuer un travail. Ils peuvent également communiquer des résultats en continu en temps réel à leurs bureaux, au cas où ils auraient besoin des conseils d'un collègue.

Un téléphone à toutes épreuves

Le Cat S61 dispose d'un grand écran FHD de 5,2 pouces, protégé par un verre Gorilla Glass 5 et optimisé pour une utilisation en extérieur. Il peut également se vanter de ses critères de « robustesse » inégalés. Il est classé IP68 pour sa résistance à la poussière et étanche jusqu'à 3 m pendant 1 heure. Il est conforme à la norme MIL Spec 810G et il est conçu pour supporter des tests de chutes répétées de 1,8 m de hauteur sur du béton. Toutes ces caractéristiques sont importantes pour les utilisateurs des téléphones CAT qui utilisent souvent leurs téléphones pour lire et rédiger des plans et des factures tandis qu'ils se trouvent sur leurs sites de travail.

Peter Stephens, PDG du groupe Bullitt, titulaire des licences mondiales pour les appareils mobiles Caterpillar, a déclaré : « Nous savons que 60 % des clients Cat S60 utilisent la caméra thermique intégrée au moins une fois par semaine et les améliorations en matière de plage de température et de résolution offertes par le nouveau Cat S61 vont ouvrir le champ d'application de l'imagerie thermique a une multitude de nouveaux cas d'utilisation et d'utilisateurs. Le S61 étant doté d'encore plus d'outils de travail intégrés réellement utiles, cela signifie qu'il n'existe tout simplement aucun autre smartphone capable de rivaliser ses fonctions. Nous en sommes incroyablement fiers. »

Frank Pennisi, président de la division secteur industriel chez FLIR, a déclaré : « Nous sommes heureux d'appuyer le groupe Bullitt par le biais du programme de partenariat de FLIR et d'intégrer notre micro caméra à imageur thermique sur les smartphones Cat S61 de prochaine génération. Le Cat S60 s'est avéré être un vecteur incroyable pour familiariser plus de personnes aux avantages de l'imagerie thermique et nous nous réjouissons à l'idée des perspectives du Cat S61. »

Le Cat S61 sera dévoilé lors du Mobile World Congress (stand CS78). Il sera disponible au second trimestre à un PDSF de ?899 et pourra être commandé sur le site http://www.catphones.com et auprès de certains revendeurs et opérateurs de par le monde.

Principales c aractéristiques techniques :

Principaux critères de « robustesse » Châssis moulé en aluminium renforcé MIL Spec 810G Construit pour supporter des tests de chutes répétées de 1,8 m de hauteur sur du béton Classé IP68 pour sa résistance à la poussière et étanche jusqu'à 3 m pendant 1 heure Écran protégé par la dernière technologie de verre Corning ® Gorilla ® Glass 5

Caméra thermique FLIR : Lepton Plage de température de scène mesurable élargie de -20 °C à 400 °C Version améliorée de l'application MyFLIR avec diffusion en continu en temps réel des images thermiques Résolution améliorée des images FLIR MSX

Mesure des distances et surfaces par télémètre laser, jusqu'à 10 m

Analyseur de la qualité de l'air intérieur (COV) et capteur d'humidité

Androidtm Oreo (avec mise à niveau à P)

Écran FHD de 5,2 pouces très brillant, optimisé pour une utilisation en extérieur Écran tactile utilisable avec des gants ou avec les doigts mouillés

Batterie grande capacité de 4 500 mAh, compatible QC4.0

Caméra arrière 16MP, caméra avant 8MP, vidéo 4K

4 Go de RAM, 64 Go de ROM (extensible avec MicroSD)

Processeur Octa-core 2.2GHz (Qualcomm Snapdragon 630)

LTE Cat 13, VoLTE, VoWiFi

GPS amélioré, BT5.0, NFC, WiFi double bande (2,4 GHhz/5 GHz)

Catalogue actualisé des applications disponibles pour les utilisateurs de smartphones « robustes »

