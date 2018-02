OpenCryptoTrust (OpenCT), une chaîne de blocs pour les télécommunications, annonce la vente d'un pré-jeton, qui aura lieu le 23 février







ZUG, Suisse, 22 février 2018 /CNW/ - OpenCryptoTrust (OpenCT), une nouvelle entreprise de chaîne de blocs destinée au secteur mondial des télécommunications, donne le coup d'envoi aujourd'hui.

OpenCT change complètement la donne dans le secteur des télécommunications grâce à sa double approche de mise sur le marché. L'entreprise est en bonne position pour devenir un fournisseur de télécommunications innovant et transparent au sein de l'écosystème de la chaîne de blocs. OpenCT est également en train de construire une plate-forme évolutive et très performante qui offre la stabilité et la fiabilité à partir desquelles les applications transformatrices qui s'appuient sur des chaînes de blocs qui peuvent être conçues pour résoudre les défis spécifiques au secteur.

La plate-forme OpenCT est basée sur un modèle de chaîne de blocs hybride, ce qui signifie qu'elle est à la fois publique et privée. De ce fait, elle permet une large gamme d'adoptions, d'utilisateurs et de clients. L'algorithme de minage développé sur mesure d'OpenCT est appelé « Proof of Duration » (PoD) - soit « à l'épreuve de la durée ». Lorsqu'il est utilisé en combinaison avec la preuve d'enjeu (Proof of Stake, PoS), il permet aux mineurs de données de bénéficier d'une approche beaucoup plus rapide, plus démocratique et garante de l'efficacité énergétique. Le jeton OpenCT (OCT) favorise les interactions de la chaîne de blocs spécifique aux télécommunications. L'OCT agit comme un facilitateur de services que les clients de la plate-forme peuvent utiliser pour déverrouiller et profiter de n'importe quel service offert sur la plate-forme. Qui plus est, la technologie intelligente étant utilisée pour alimenter la plate-forme OpenCT, le taux de production de blocs fonctionne à un rythme exceptionnellement rapide de 100 000 transactions par seconde (TPS).

L'entreprise ne se contente pas de lancer la plate-forme OpenCT, mais présente aussi deux applications inaugurales destinées à résoudre les questions épineuses liées aux services de télécommunications :

Chaîne de blocs en tant que Transport (BaaT) : BaaT est une technologie de réseau de premier plan qui est bien placée pour devenir le service de transport de prédilection de toutes les entreprises en raison de sa capacité extrêmement sécurisée et rentable de tirer parti d'Internet en faisant voler les barrières qui ont limité les services populaires à un seul centre de données, un seul système autonome, ou un seul opérateur.

Réseaux étendus définis par la chaîne de blocs (BD-WAN) : BD-WAN aura la capacité unique d'établir et de supprimer les circuits logiques et physiques de n'importe quelle capacité, en toute harmonie et toute transparence, permettant ainsi une facturation en temps réel basée uniquement sur l'utilisation de la bande passante.

« Dans le monde entier, la transmission de données, la communication numérique et le transfert de données d'un point A à un point B sont des fonctions essentielles et constituent la bouée de sauvetage qui donne à la plupart, pour ne pas dire à toutes les entreprises et industries la capacité de prospérer et d'exister », commente Mayande Walker, directeur de l'exploitation d'OpenCT. « OpenCT va apporter un nouveau processus, innover en termes d'acheminement et offrir une solution efficace à ceux qui ont des défis à relever en matière de connectivité coûteuse, en donnant à toute la communauté des télécoms la possibilité d'effectuer des transactions financières sécurisées de pair à pair, sans avoir recours à des tiers ou à des institutions financières ».

OpenCT fait passer la chaîne de blocs à un tout autre niveau, en garantissant que l'adoption de cette solution de rupture pour l'industrie apporte un soutien complet aux fournisseurs de services, entreprises et opérateurs.

Pour tout complément d'information sur OpenCT, veuillez visiter www.openct.io. Investir vous intéresse ? Vous pouvez cliquer ici pour obtenir des précisions sur la vente de notre pré-jeton qui aura lieu le vendredi 23 février.

À propos d'OpenCT

OpenCryptoTrust (OpenCT) et ses « applications tueuses » sont nées de l'imagination de Seshaat Technology Solutions - une ETO (organisation technologique émergente) basée à New York. OpenCT est une plate-forme robuste, très performante basée sur une chaîne de blocs hybride qui permet de proposer des solutions innovantes dans le domaine des télécommunications. OpenCT fournit un environnement de développement pour résoudre des problèmes techniques de longue date dans l'industrie des télécommunications. Elle va supprimer les importantes inefficacités qui se répercutent sur les coûts dans le modèle traditionnel de télécoms qui existent aujourd'hui.

La plate-forme OpenCT est basée sur une chaîne de blocs hybride. Elle est à la fois publique et privée, ce qui permet un éventail diversifié d'adoptions, d'utilisateurs et de clients.

