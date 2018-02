UiPath arrive en France !







UiPath, l'un des leaders mondiaux du RPA s'installe à Paris

UiPath, leader des logiciels d'automatisation de processus robotisés (RPA), s'installe à Paris et a déjà recruté près de 20 collaborateurs. Cette installation en France s'inscrit dans la logique d'expansion mondiale de UiPath, qui a vu à ce jour de nouvelles ouvertures à Tokyo, Hong Kong, Singapour, Munich et Amsterdam. La société arrive à Paris où la demande d'automatisation est en forte croissance dans de nombreux domaines : la finance, l'assurance, la santé, l'énergie, l'industrie lourde, etc.

Un marché en plein essor

La France est un acteur incontournable pour le développement de UiPath en Europe. Dirigée en France par Eric Adrian, la société ambitionne de devenir la référence en matière de RPA sur ce marché. En effet, cette technologie émergeante va vite devenir indispensable. De nombreuses grandes entreprises françaises du secteur bancaire, de l'industrie ou de la distribution ont pu tester la puissance et la fiabilité de la technologie RPA de UiPath et sont désormais prêtes à déployer leurs projets à une échelle globale.

Avec une levée de fonds série A de 30 millions de dollars auprès d'Accel en avril 2017, UiPath rejoint les créateurs de technologies révolutionnaires, tels que Facebook, Dropbox, Spotify, Slack, Venmo, Flipkart et Kayak.

Une technologie de pointe

UiPath fournit une plateforme logicielle complète pour aider efficacement les organisations à automatiser les processus métier. Conçus pour automatiser des tâches répétitives, les robots logiciels UiPath interprètent, déclenchent des réponses et communiquent avec d'autres systèmes, soit avec supervision humaine ou automatiquement en arrière-plan. Les robots UiPath utilisent le « computer vision » pour automatiser des processus compliqués avec des taux de précision très élevés en reconnaissant instantanément un objet sur l'écran.

Chiffres clés :

120 000 : utilisateurs à travers le monde

700 : entreprises clientes

500 : employés

50 : employés en France (d'ici fin 2018)

5 : continents où UiPath est implanté

611% : augmentation du nombre de clients en 2017

790% : de croissance CA entre 2016-2017

30 millions de dollars : Levée de fonds en 2017

UiPath a été nommée :

Leader international et Entreprise la plus performante en matière de RPA par l'Everest Group

Leader du marché selon le « Forrester Wavetm RPA Q1 2017 ».

Les solutions RPA de UiPath sont capables d'automatiser un grand nombre de tâches répétitives que les entreprises sont actuellement obligées d'exécuter manuellement. L'objectif est de libérer les collaborateurs pour les recentrer sur des tâches à forte valeur ajoutée.

"L'automatisation intelligente des processus est en train de remodeler l'avenir du travail. Il s'agit certes d'améliorer la performance mais également de relever un défi, qui est au centre des valeurs de UiPath, pour que le travail soit créatif et inspirant pour chaque collaborateur. Les dégager des tâches répétitives et chronophages permet de créer un cercle vertueux de productivité et de performance pour les organisations." Eric Adrian, Directeur Général de UiPath France.

Concrètement les clients utilisent les robots UiPath pour toute activité impliquant de nombreux systèmes et une quantité importante de données provenant de sources diverses. Les robots logiciels se connectent et interagissent avec tout type d'applications, récupèrent et transfèrent les données d'une application à une autre. Cela permet de rationaliser des processus entiers comme le traitement des réclamations, les rapports financiers, les activations de cartes de crédit, la consolidation de données ou l'administration des ressources humaines, etc.

À propos d'UiPath

UiPath est la plate-forme leader pour l'automatisation des processus robotisés d'entreprise (RPA). La société est à la pointe de la révolution digitale avec une croissance de 790% de son chiffre d'affaires annuel en 2017. Aujourd'hui plus de 120 000 utilisateurs et plus de 700 entreprises et agences gouvernementales à travers le monde utilisent la plate-forme RPA de UiPath. Basée à New York, aux États-Unis, UiPath possède des bureaux : en France, au Royaume-Uni, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Roumanie, en Inde, au Japon, à Hong-Kong et à Singapour. La société emploie aujourd'hui plus de 500 personnes.

