Découvrez le meilleur programme de formation à l'enseignement du yoga à Rishikul Yogshala

Rishikul Yogshala, une école de yoga très reconnue en Inde, présente la toute dernière version de son programme de formations pour enseignants de yoga

Mondialement connu pour ses cours très prisés d'enseignement du yoga de 200, 300, et 500 heures, Rishikul Yogshala vient de révéler le détail de son tout dernier programme de formation à l'enseignement du yoga (Yoga TTC ou YTTC) diffusé au sein des différents campus Yogshala dans les communautés en Inde, au Népal, en Thaïlande et au Vietnam.

Forts de leur devise, « Dévoiler la sagesse et sa cause », les programmes YTTC de Rishikul Yogshala ont un but simple - « Mettre l'élève sur la voie éclairée afin qu'il devienne un véritable yogi dans la perfection et l'authenticité traditionnelles. »

Pour un programme complet, un programme intensif est aussi important que la nécessité d'excellents professeurs de yoga et qu'une ambiance inspirante. Ce n'est que lorsque ces conditions sont réunies qu'un programme de yoga peut réussir. Rishikul Yogshala l'ayant bien compris s'assure que tout élève qui pénètre dans ses lieux sacrés y reçoit ce qu'il y a de mieux en la matière. À Rishikul Yogshala les programmes d'enseignement du yoga TTC reçoivent une attention particulière. Ils ont été soigneusement mis au point grâce à l'expérience de professeurs hautement respectés à Rishikul et l'école prend soin de respecter scrupuleusement les principes et les normes établis par Yoga Alliance, l'honorable instance dirigeante du Yoga. Pour cette raison, les élèves à Rishikul auront l'opportunité de faire l'expérience d'un yoga authentique tout en se transformant en professeurs et adeptes du yoga mondialement reconnus.

Comme l'école prône et respecte les valeurs, l'instruction et la discipline traditionnelles du yoga, les matières de base enseignées dans ses programmes resteront tout aussi classiques. Parmi certains des sujets clés enseignés dans les programmes YTTC à Rishikul Yogshala figurent les Études approfondies du yoga Hatha et Ashtanga, Conséquences pratiques et étude du système et de la discipline traditionnels d'un mode de vie de yogi à travers la philosophie du Yoga, Étude et pratique de la respiration en vue de pratiques Asana et de méditation approfondies au cours de la séance Pranayama, découverte de différentes techniques de méditation pour des expériences conscientes et absorbées, étude approfondie de l'anatomie du yoga et sa pertinence dans la pratique Asana, étude des techniques d'ajustement et d'alignement particulières pour obtenir des résultats spécifiques et pour une pratique sans blessures, détoxification mentale et physique complète par l'étude et la pratique des six mécanismes de purification yogique ou les Shatkriyas, les Sanskrit Annotations, le Mantra Yoga, ainsi que beaucoup d'autres. En plus de ces sujets, les programmes incluent des séances de l'art de la cuisine yogique pour une hygiène de vie yogique continue, des séances de Yoga du rire (Hasya Yoga) pour l'allégresse mentale et physique, une séance de yoga sur chaise pour les âmes sédentaires et immobiles, etc., le tout pour s'adapter et répondre aux besoins du rythme soutenu de la vie contemporaine.

Le programme de 200 heures de formation de Yoga TTC permettra de dévoiler le stade fondamental des sujets en se concentrant sur la transmission des séries primaires du Yoga Hatha and Ashtanga. Par ailleurs, le programme de 300 heures YTTC a pour but de permettre aux professeurs de yoga agréés (ayant les 200 heures de formation requise pour un professeur de yoga agréé) de pousser plus loin leur étude et leur pratique de la science yogique en faisant une découverte plus approfondie et une étude plus avancée des sujets enseignés dans le programme des 200 heures YTTC. Les yogis débutants qui souhaitent se plonger dans les différentes dimensions du yoga depuis ses origines peuvent s'inscrire pour un cours de 200 heures à Yogshala. Le cours de 500 heures de Yoga TTC à l'école est un programme complet sur 2 mois parfait pour ceux qui souhaitent acquérir en une fois les connaissances qui feront d'eux des pratiquants complets du yoga. Le programme de 500 heures YTTC à Yogshala est une parfaite fusion des programmes de 200 heures et de 300 heures YTTC.

Les cours dispensés pendant chaque programme à Rishikul Yogshala le sont par différents moyens incluant des séances théoriques, des séances pratiques, des ateliers, des démonstrations, des pratiques individuelles. Les séances de Méthodologie de l'enseignement qui sont font partie du programme permettra aux élèves de voir la discipline et le code de déontologie inhérentes au fait de devenir un grand professeur de yoga et de comprendre les subtilités pratiques qui découlent d'un excellent cours de yoga. Avec ses références aux livres traditionnels du Yoga tels que les Yoga Upanishads, les Yoga Sutras de Patanjali, le Gheranda Samhita, la Hatha Yoga Pradipika, et la Bhagavad Gita, chacun des cours dispensés dans le programme à Rishikul Yogshala est conçu avec précision approfondie et une complexité minutieuse pour être une expérience instructive et profondément transformatrice. Avec des ressources consacrées par l'usage ainsi qu'une équipe de professeurs et de gourous de yoga hautement expérimentés et respectés, sans compter une situation géographique exceptionnelle, l'école connue pour être souvent copiée dans le monde du yoga, et occupe une place à part. Partant du principe que chaque yogi est unique, les experts à Yogshala adaptent chaque programme à la fréquence physique et mentale et aux exigences de chaque individu participant à ses cours. L'école Yogshala offre « plus qu'une simple formation » à ses élèves. Elle leur apporte une expérience qui va les bénir pour toute la vie. Les élèves de Rishikul Yogshala trouveront dans l'ashram un deuxième foyer chaleureux et enrichissant. Outre les enseignements inhérents du yoga, l'école organise des voyages culturels et des excursions pour ses élèves afin qu'ils puissent se régénérer et avoir des expériences holistiques enrichissantes pendant la durée du programme.

Depuis 2010, Rishikul Yogshala a contribué à faire connaître l'enseignement du Yoga à travers le monde grâce à des programmes de formation de professeurs de yoga de 200 heures, 300 heures, et 500 heures certifiés par la Yoga Alliance. Avec son siège situé dans la capitale du Yoga « Rishikesh » en Inde, l'école est présente sur différents lieux sacrés tels que le Kerala, le Népal, Mysore, Khajuraho, Dharamshala, la Thaïlande, le Vietnam et l'Iran.



École de yoga agréée et de haut niveau ayant une foi ardente dans les lois et la discipline du yoga, Rishikul offre un stimulant aux élèves de l'ashram. Les étudiants sont logés dans des chambres vastes et aérées, aux portes d'un des plus belles réserves naturelles et l'école fait en sorte que chaque chambre soit équipée d'installations modernes de façon à ce que leur séjour dans son établissement ait lieu dans des conditions d'hygiène et de repos exceptionnelles. Les produits frais provenant des fermes biologiques environnantes servent à la préparation des repas yogiques sains qui sont servis aux élèves trois fois par jour. La nourriture est préparée selon les rites de fusion védique par les chefs de cuisine professionnels spécialisés en cuisine ayurvédique.

Rishikul Yogshala est une école de Yoga et de Méditation de renommée internationale située à Rishikesh et ayant des centres dans différents localités en Inde et dans les pays avoisinants depuis 2010. L'école a été agréée par la Yoga Alliance USA et par la Yoga Alliance International. Rishikul Yogshala propose des cours de Yoga TTC de 200, 300, et 500 heures ainsi que des retraites de yoga de 7 et 15 jours. Outre les cours de Yoga TTC et les retraites de yoga, l'école joue un rôle actif dans l'accueil et l'organisation de divers festivals et événements de yoga autour du monde.

