NetComm Wireless lance le dispositif fixe sans fil 4G LTE extérieur le plus rapide au monde

SYDNEY, 22 février 2018 /PRNewswire/ -- NetComm Wireless Limited (ASX : NTC) a annoncé aujourd'hui le lancement de sa toute dernière unité 4G LTE Intelligent Fixed Wireless Access (IFWA-6xx), un dispositif extérieur fixe sans fil de prochaine génération conçu pour fournir les vitesses de haut débit fixe sans fil LTE les plus rapides au monde. L'IFWA-6xx est la troisième génération de technologie fixe sans fil de NetComm Wireless et promet de fournir aux clients un haut débit de calibre mondial sur le réseau fixe sans fil nbntm en fin d'année.

L'IFWA-6xx de NetComm Wireless est la première technologie en son genre à intégrer une conception d'antenne à un diagnostic de qualité réseau et à la capacité à fournir des services haut débit équivalents à la fibre aux domiciles et aux entreprises de régions rurales et mal desservies à l'échelle mondiale.

L'IFWA-6xx est constitué d'une série de dispositifs LTE CAT 16 de qualité réseau capables de fournir des vitesses atteignant les gigabits (Gbps), avec la prise en charge des bandes globales LTE FDD et TDD, y compris la bande CBRS en Amérique du Nord. La nouvelle technologie est conçue pour répondre aux exigences de disponibilité de spectre, niveau de service et géographiques des fournisseurs de services et des opérateurs de réseaux sur les marchés internationaux.

Ken Sheridan, PDG de NetComm Wireless, a déclaré : « Nous sommes heureux de lancer une nouvelle génération de technologie d'accès fixe sans fil permettant aux transporteurs et aux opérateurs de réseaux de fournir des services triple play et haut débit de type fibre aux clients situés dans des régions sans infrastructure de ligne fixe.

« Cette technologie de qualité réseau combine un matériel et une conception logicielle intelligente, une gestion à distance et les outils d'installation requis pour maximiser le retour sur investissement, en permettant également aux fournisseurs de services de tenir leur promesse envers les clients en termes de performance et de vitesse haut débit.

« NetComm Wireless est à l'avant-garde de l'innovation fixe sans fil depuis 8 ans et notre dispositif fixe sans fil de troisième génération fait fond sur l'expertise acquise dans le succès que nous avons remporté dans des déploiements fixes sans fils avec nos partenaires d'Australie, d'Amérique du Nord et d'Europe. »

L'IFWA-6xx, conçu pour répondre à la demande mondiale croissante pour des services vidéo, voix et Internet triple play, y compris Voice over LTE (VoLTE), fournit un budget de liaison radio garanti assurant une performance haut débit uniforme, même aux heures de pointe.

Les entreprises et les domiciles hors de portée des réseaux fibre, câble et cuivre fixes auront le niveau assuré de bande passante nécessaire pour regarder des films dans la plus haute résolution disponible simultanément sur de multiples ordinateurs, téléviseurs et autres dispositifs.

L'engagement de longue date de NetComm Wireless envers un matériel de qualité et une conception logicielle intelligente assure un haut niveau de sécurité et un faible coût total de propriété. Les coûts sont réduits pendant la durée de vie du dispositif en combinant la radio et l'antenne en une seule unité conforme à la norme IP65 pour assurer la durabilité dans des conditions environnementales rigoureuses. Des efficacités de coût supplémentaires sont réalisées en réduisant la maintenance sur site grâce à une gestion à distance avancée du dispositif, une Qualité de Service, et la capacité à résister à des climats et des conditions extérieures extrêmes. Le dispositif est également équipé de la conception d'installation et des outils requis pour une installation rapide et précise.

La technologie compatible CBRS est spécialement conçue pour assurer une utilisation efficace du spectre. Les unités IFWA-6xx de NetComm Wireless maximisent la portée et la capacité cellulaires et leur conception d'antenne puissante fournit jusqu'à 19dBi de gain, une modulation 256 QAM élevée améliorant l'efficacité de la transmission de données, MIMO 2 x 2 ou 4 x 4, et jusqu'à 4 canaux agrégés.

NetComm Wireless présentera l'IFWA-6xx au Mondial du mobile à Barcelone - Hall 2 Stand 2B 39-41 - du 26 février au 1er mars. Pour de plus amples informations, consulter : http://www2.netcommwireless.com/mwc2018

À propos de NetComm Wireless

NetComm Wireless Limited (ASX : NTC) est un développeur leader des technologies haut débit fixe sans fil, d'IdO industriel/M2M sans fil, et de fibre et câble jusqu'au point de distribution (FTTdp/CTTdp) qui étayent un monde de plus en plus connecté. Notre méthodologie Listen. Innovate. Solve. répond aux besoins uniques d'opérateurs de télécommunications, de fournisseurs de réseaux centraux et d'intégrateurs de systèmes de premier plan, ainsi que de clients gouvernementaux et d'entreprise à l'échelle mondiale. Depuis plus de 35 ans, la société NetComm Wireless conçoit de nouvelles générations de produits de communications de données innovants et est aujourd'hui reconnue dans le monde pour son innovation en technologies de communications. NetComm Wireless, qui a son siège à Sydney (en Australie), dispose de bureaux aux États-Unis, en Europe/au Royaume-Uni, en Nouvelle-Zélande et au Japon. Visiter : www.netcommwireless.com.

